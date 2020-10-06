民進黨立委提《國旗國徽法》撤案　時力黨團再提取消懸掛國父遺像

▲立法院議場國父遺像。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委范雲、莊瑞雄日前提案修正《中華民國國徽國旗法》，刪除政府機關學校團體，及軍事部隊，應於禮堂及集會場所的正面中央懸掛國父遺像的規定，但最終以自行撤案收場。對此，時代力量黨團6日再提出《國旗國徽法》修法，明定未來總統、副總統、高階公職員就職時，不必再向國父遺像宣誓，力拚在立法院會闖關成功。

時代力量黨團6日上午召開「黨徽不改就改國徽，恐嚇全民取消禮遇」記者會，並提出《國旗國徽法》修正草案，黨團總召邱顯智表示，有關黨徽與國徽高度相似的問題，相信國人都了解狀況，畢竟政黨只能代表部分的意思，這都是過去黨國不分造成的狀況，時力黨團希望進一步處理過去留下來的問題。

▲時代力量黨團召開「黨徽不改就改國徽，恐嚇全民取消禮遇」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



時代力量立委陳椒華表示，行政院日前公布新版護照後，讓大家發現我國國徽與某政黨的黨徽相似度高達99%，社會上也希望內政部修訂新版國徽，甚至開放各界提出有創意的新想法，設計出能夠彰顯台灣意象的國徽。

陳椒華也指出，現行《國旗國徽法》第6條規定，政府機關學校團體，及軍事部隊，應於禮堂及集會場所之正面中央，懸掛國旗於國父遺像之上，不過懸掛國旗即可標章我國主權，所以懸掛國父遺像實在沒有必要，為落實民主深化的精神，並且推動國家正常化，因此提出修法希望取消懸掛國父遺像。

邱顯智表示，我國國徽與國民黨黨徽高度相似，不應該有這樣的狀況繼續存在，如果國民黨不願意更改黨徽，就應該重新思考國徽如何訂定，時代力量秉持開放的態度。邱顯智也說，「國旗當然可以討論」，因為立法院在臨時會通過護照、華航正名案時，就已經顯示國人期待能夠加強台灣意象，至於該如何強化就開放大家討論。

現行《中華民國國徽國旗法》規定，政府機關學校團體，及軍事部隊，應於禮堂及集會場所的正面中央，懸掛國旗於國父遺像上，范雲、莊瑞雄日前提出《中華民國國徽國旗法》第6條條文修正草案，將國父遺像刪除僅保留國旗，不過隨即在立法院會處理時以自行撤案收場。

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