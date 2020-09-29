時代力量提案「改國徽、取消掛國父遺像」　排入院會議程

▲時代力量提案，更改國徽、取消懸掛國父遺像。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

時代力量黨團29日在立法院程序委員會提案，希望更改國徽設計、取消懸掛國父遺像。這是繼民進黨立委范雲提案後，有黨團再度提案，目前已排入院會議程，未來若一讀通過，將送交委員會審查。

立法院第十屆第二會期18日開議，立院時力黨團優先推動的26項優先法案中，即包括「國徽國旗法」、「中正紀念堂組織法」、與美豬美牛開放相關的「食安法」。如今立院29日中午進行程序委員會，時力黨團也正式提案，盼更改國徽、取消懸掛國父遺像。

▲時代力量黨團23日曾召開記者會，預告提案改國徽、修中正紀念堂組織法，以落實轉型正義。（圖／記者林銘翰攝）

時力立委陳淑華23日曾提到，時代力量致力於推動轉型正義，先前護照爭議中，可見國徽與國民黨徽高度相似，但更改國徽不必修憲，只需修法，而修正「中正紀念堂組織法」，更能落實轉型正義，也落實中正紀念堂文化和知識面的功能。

對此，國民黨立委陳玉珍第一時間也在臉書詢問，「剛剛開完程序委員會，時代力量黨團提出國徽重新設計國徽及取消懸掛國父遺像，大家以為如何？」掀起支持者熱議。

▼中華民國國徽、國民黨黨徽差異。（圖／東森新聞）

▼新舊護照比對，新版仍保留國徽。（圖／記者屠惠剛攝）

▼時代力量提案改國徽，陳玉珍發文詢問支持者看法。（圖／翻攝自臉書／立委陳玉珍）