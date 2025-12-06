陪同賴清德接見美國訪團　林佳龍：台美投資建立互利互惠的關係

▲外交部長林佳龍接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部長林佳龍昨（5日）陪同總統賴清德接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團。林佳龍表示，在中美競爭及全球供應鏈重組的趨勢下，台灣企業投資美國帶來的並非風險而是機會，我們願與美國建立互利互惠的合作關係，藉由建構完整的AI產業布局，達成台美共創繁榮的目標。

林佳龍昨日上午先在總統府陪同總統賴清德接見，艾略特（Susan M. Elliott）大使率領的「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）訪團，下午則在外交部與訪團深入討論兩岸關係、台美經貿以及印太地區安全等議題。

賴清德在接見訪問團時表示，台美彼此是重要的戰略與經貿夥伴，面對威權主義擴張，唯有團結方能克服挑戰，唯有實力方能維護和平。因此，台灣已提出特別預算案，用於重大對美軍事採購及國防自主建設，並將持續提升全社會防衛韌性，以捍衛民主自由的生活方式。

林佳龍則在下午與訪團會晤時強調，中國威權擴張所帶來的挑戰不僅影響台灣，更牽動整個印太地區及國際社會，國家安全是生存的基本條件，沒有安全作為保障，就無法談論繁榮。

林佳龍直指，面對中國持續的認知作戰、網路攻擊與灰色地帶行動，台灣期盼與理念相近的國家建構安全交流機制，同時透過提升防衛能力，展現我們保衛國家的決心，同時進一步增強台灣人民的信心。

至於在台美經貿合作上，林佳龍提及，在中美競爭及全球供應鏈重組的趨勢下，台灣企業投資美國帶來的並非風險而是機會，我們願與美國在半導體、伺服器、機器人及人工智慧等產業，建立互利互惠的合作關係，藉由建構完整的AI產業布局，並融入美國創新生態系，達成台美共創繁榮的目標。