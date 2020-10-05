英國確診少算了1.6萬！技術問題出大包　接觸者早就全國趴趴走

▲英國9月25日至10月2日間新冠肺炎確診數總共缺少紀錄了1.6萬例，延誤追蹤相關接觸者。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

英國公共衛生部（Public Health England, PHE）2日發現某項技術故障，共造成1.6萬例的新冠肺炎確診沒有被計入檢測和追蹤系統，因此延誤了對這些確診病患近期的接觸者的追蹤工作。BBC編輯皮姆（Hugh Pym）表示，這代表近期每日確診數應該落在約1.1萬人，而不是先前公布的7000人左右。

根據BBC報導，PHE臨時部長布羅迪（Michael Brodie）表示，2日晚間在將實驗室資料轉入統計報告時，檢測結果的文件大小超過了系統最大承載量，發現此技術故障後，雖然迅速地解決了問題，但未能將所有病例立即轉入接觸者檢測與追蹤系統（NHS Test and Trace），在9月25日至10月2日期間共有近1.6萬例未能被計入英國每日確診數中。

報導指出，這些未計入的數字隨後被加到3日和4日的數據中，導致這2日確診數衝高至1萬2872人以及2萬2961人。雖然檢測結果呈陽性的人已被通知確診，但與他們密切接觸的其他人卻沒有收到通知，本應該被隔離的人，可能無意中傳播了病毒。有專家建議，理想情況下，應該在48小時內找到接觸者。

▲英國民眾在倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）抗議防疫。（圖／路透）

布羅迪補充，「我們完全理解這可能引起的擔憂，因此已經採取了進一步的有力措施。」NHS醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）表示，這些病患被通知後都已進行隔離，「我們確保優先處理這些病例，以便有效地進行接觸者追蹤。」

PHE指出，NHS已經確保有足夠的接觸追蹤器在運作，並且正與當地團隊聯繫，以確保他們也有充足的資源來緊急聯繫所有病例。英國新冠病毒監測機構表示，截至當地夏令時間4日9時，確診病例增加約2.3萬例，總確診數達到了50萬2978例。

英國首相強生（Boris Johnson）日前也警告，直到聖誕節期間都會因疫情面臨到艱難的狀況，甚至可能持續更長時間。

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