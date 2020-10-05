英國2歲路易小王子對94歲主持人提問　換來「猴子」答案

▲喬治小王子（坐者）、夏綠蒂小公主（圖右著洋裝的小女孩）、路易小王子（圖中間背對者）。（圖／路透社）



實習記者蔡岱樺／綜合報導

喬治小王子（Prince George）、夏綠蒂小公主（Princess Charlotte）、路易小王子（Prince Louis）近日問了94歲的主持人兼生物學家大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough）各一個關於動物的問題。其中，今年剛滿2歲的路易小王子，童顏童語的問艾登堡：「你喜歡哪種動物？」而這也是他首次在公開場合談話。

根據外媒報導，艾登堡爵士回答：「我最喜歡猴子，因為牠們是如此有趣。」但他也提醒說：「請注意，您不能讓猴子坐在家裡，因為那不是牠們的住所。」「那麼你想在家中有什麼呢？好吧，你會選擇哪種呢？是小狗還是小貓？」艾登堡爵士繼續說：「這是一個非常困難的問題。我想我會去找一隻小狗。」

長子喬治王子則問：「您認為接下來哪種動物會滅絕？」爵士說：「好吧，我們希望不會有。」「當動物處於滅絕的危險中時，我們可以做很多事情。我們可以保護牠們。」他同時談到了40年前中非非常罕見的非洲中部大猩猩的數量，如何從250隻增加到1000多隻，這要歸功於公眾的意識和全球籌款活動。 這位著名的博物學家也教導七歲的王子說：「因此，如果您願意的話，您可以保存一隻動物，並全神貫注。」

接下來，五歲的夏洛特公主也帶著自信開始了她的提問：「我喜歡蜘蛛，你也喜歡蜘蛛嗎？」 艾登堡發表他的看法：「我愛蜘蛛。我很高興你喜歡它們！」他認為人們之所以對它們如此恐懼，這是因為他們實際上有八條腿，比我們多得多。而且，如果有八條腿，則可以朝任何方向移動，因此，永遠不可能確定蜘蛛會走哪條路！

透過這次的談話也讓大家看到英國皇室小成員們對大自然好奇的一面。