6月6日斷腸時！鐵齒男偷吃4寶媽抵死不認…「鵰照」自己說話了

▲謝姓男子在外偷吃不認帳，法官發現他曾傳送「鵰照」給女方，認定他外遇屬實。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／台中報導

台中謝姓男子被妻子抓包與一名江姓女子上摩鐵，雖2人事後皆否認性交，堅稱只是朋友，但台中地院審理時，法官從謝男與江女的對話紀錄來看，發現他曾傳送自己的「鵰照」給女方，判定2人有密切交往的關係，已侵害謝妻配偶權，審結判兩人須賠償正宮10萬元。全案仍可上訴。

江姓女子已為人妻，婚後與夫育有4名年幼子女，怎料，她2019年6月6日卻與人夫謝男前往台中某摩鐵開房間。謝妻知情老公外遇後，氣得提告2人通姦，但因今年5月大法官釋憲通姦除罪，偷情2人獲免訴，為此，謝妻決定再提告侵害配偶權，向老公及小三求償100萬元。

法庭上江女與謝男否認發生過親密關係，強調他們僅是純聊天的朋友。而檢方偵查時，從對話紀錄雖中可得知，被告2人曾向原告坦承性交，但根據摩鐵監視器影像及住宿紀錄卻查無所獲，難認2人確有偷情。

不過台中地院審理時認為，從江女與謝男的LINE對話紀錄中，可見謝男曾傳送自己的生殖器照片給江女，先不論2人是否有性交行為或親密舉動，此舉明顯已逾越已婚男女正常交誼的親暱行為，故審結衡量雙方財力，判江女與謝男須連帶賠償正宮10萬元。全案仍可上訴。

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