江啟臣4點國防建議：強化「台美軍事情報」交流　提升反共網路戰力

▲國民黨主席江啟臣5日以視訊方式出席第19屆美台國防工業會議並發表演講。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣5日以視訊方式出席第19屆美台國防工業會議並發表演講，他提出4項國防策略，包括政府應掌握未來10年內國防財力的供給情形，妥善規畫各項建軍備戰工作，強化國軍反制中共網路與資訊電子作戰的能力，提升後備戰力、戰略預警能力和飛彈防禦能力，並追求穩定成長的國防預算，同時強化與美國間的軍事交流，建議擴大雙方情報合作。

江啟臣認為，在中華民國在國防施政上的最重要目標，在於打造一支精銳、靈活的國軍，提出四點建議，包括強化國軍反制中共網路與資訊電子作戰的能力，國軍除應持續提升資訊安全防護能力，也要設法提升國軍的網路與資電作戰能力。

江啟臣說，提升後備戰力，除了增加常備部隊的軍士官人數；同時必須減少後備部隊的單位數量，以便集中資源提升後備部隊指管通情(C4ISR)系統的效能，並修改相關法律，授權行政部門在某些特別情況下，得實施提前動員。

江啟臣指出，政府必須追求穩定成長的國防預算，他向來主張，維持必要的國防武力有助於台海的和平與穩定，此目標的實現，必須提仰賴穩定、有計畫與符合成本效益的國防預算。此外，政府應掌握未來10年內國防財力的供給情形，妥善規畫各項建軍備戰工作，也應要求國防部務必引進創新的觀念與做法，才能提升國防支出的效率。

江啟臣說，政府必須持續強化中華民國與美國間的軍事交流，建議擴大雙方情報合作，除提升國軍的戰略預警能力和飛彈防禦能力，也能增加國軍對共軍戰術訓練、部隊調遣與新裝備動向之掌握。

同時，他建議透過持續的軍售武器裝備與技術，提升國軍遂行網狀化作戰、視距外作戰、聯合防空作戰、聯合制壓作戰和聯合情監偵等領域的能力，並爭取放寬雙邊高階軍文職官員互訪的層級限制。

江啟臣說，中華民國的周邊安全挑戰從未消失過，我們在台灣經歷好幾次兩岸的軍事衝突，現在又遇到了兩岸關係與美中關係的關鍵時期，他們為穩定兩岸關係、持續強化自衛能力的想法，希望可以獲得美國朋友的理解與支持，大家一起為區域和平、穩定與繁榮盡一份心力。

面對中共的武力威脅，江啟臣指出，中華民國國軍目前面臨許多重大挑戰，我國國防預算有限，甚至不及13年前，中華民國 2021年的國防預算雖達3668億新台幣，我國政府所編列與國軍戰力與戰備密切相關的預算，合計僅約1972億台幣，受限於財政限制，國防預算的增長在短期內有其困難。

江啟臣表示，由於國軍仍耗用大量人力操作效能低落的老舊裝備，此情況耗費大量預算，導致新式裝備的效益無法充分發揮，更為國軍提升「網狀化作戰能力」增添許多困難。

江啟臣說，後備戰力有待提升，由於缺乏足夠數量與專業的軍士官。一旦台海爆發衝突，在預警時間有限與攻擊範圍幾乎涵蓋全島的情況下，我方將無足夠時間與足夠安全的空間，讓多數的後備單位完成戰備。

江啟臣指出，兩岸缺乏軍事意外的防止機制，即便是承平時期都可能引發潛在意外。因兩岸軍方沒有防範意外事件發生的溝通機制與行為準則，此情況不僅增加國軍的戰備壓力，也無法降低排除擦槍走火的機會，甚至可能引發台北、華府和北京三方所難以預見與不樂見的危機。

江啟臣說，當前中國大陸與美國間的角力加劇，似乎有重回冷戰架構的趨勢，而且雙方近來在南海地區與台海周邊的軍事行動日益頻繁，衝突的風險正在上升當中。