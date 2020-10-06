媽撿「裝60元紅包袋」！他一開發毛抬頭見恐怖景象　急請帝君化解

▲原PO表示，他打開紅包袋時，倒出錢幣和剪掉的指甲及些許髮絲。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「路旁的紅包袋千萬別撿！」一名男網友分享老母親撿到一個裝有60元的紅包袋，結果一打開頓時發毛，還在頂樓看見不可思議的景象，隔天立刻去關聖帝君廟，請帝君擋煞去除霉運。他形容在燒掉化解過程，「就像有人要逃出來，被我連擋了三次。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團表示，他當時看到紅包袋，隨口對媽媽說路邊的紅包袋別亂撿，「明天農曆十五我去廟裡拜拜，順便丟進賽錢箱好了」；他從老母手中拿下紅包，吃完晚餐在客廳看電視時，順手打開紅包袋看看是否60元。

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「當錢幣倒出來時，也隨著倒出一堆剪掉的指甲及些許髮絲，頓時覺得發毛」，原PO說，肯定是哪位不安好心的人，要把自己的壞運氣過繼給別人的手法。

原PO指出，當時剛好一位從北部返鄉的好友來訪，結束後送朋友離開準備進屋裡時，抬頭看了頂樓一眼，「一個長髮的女子影像從頂樓往下看著我，雖然看不清楚樣貌，但我肯定是個女子影像，頓時起了雞皮疙瘩！也不敢再抬頭望，加緊腳步進屋裡，怕嚇到家裡的其他人，也不敢多說什麼。」

▼原PO提醒別亂撿路邊的紅包袋。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO表示，之前遇到靈異事件都找某師姐幫忙，這次也不例外，趕緊打電話詢問，「師姐要我隔天去帝君廟拜拜時，請帝君作主幫忙擋煞去除霉運，燒金紙時順便把紅包袋也給燒化了。」

原PO提到，隔天一早去帝君廟拜拜，就尊從師姐的指示，將過程向帝君講訴一遍，請帝君幫忙化解煞氣，也擲筊向帝君請示是否還需作何儀式；帝君指示求取三道符令，分三天洗澡淨身，連擲了三允筊，將金紙放入金爐燒。

原PO說，他一併將紅包袋丟入金爐時，原本因空氣對流的關係，火是往金爐裡竄的，頓時有一道火卻往外逃，差點就燒到他，「我手中剛好還在拆金紙，順手將該道火苗往裡撥，連續撥了三次，才沒再發生火苗往外竄的情形，就像有人要逃出來，被我連擋了三次。」他因此奉勸路邊的紅包袋千萬別亂撿。

對此，有人好奇，「媽媽撿的，媽媽要不要也去拜一下啊」；原PO回，「幫媽媽處理了，順便求了三道符令淨身。」其他人分享類似經驗，「我去釣魚時有撿過，撿回家很俗辣！！沒膽開！！拿到家附近的鎮瀾宮，拜託媽祖婆處理掉」、「我老公是在夢中撿到，直接找城隍爺處理。」