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免出桌錢「紅包全給長輩」　她怨花光一年積蓄：不想結了！網怒炸

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▲婚禮,新人,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲婚禮花光新人一年積蓄！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

結婚是人生大事，現實的是，想風風光光嫁娶，背後都是錢砸出來的！一名準人妻討拍，婚宴費用由長輩買單，因此紅包他們一毛都拿不到。如今原PO與老公再精算全部花費竟要35萬，讓她後悔直呼，應該登記就好，「不想結婚了...」文章曝光後，一票網友反酸，「養個小孩要花掉一生的積蓄呢，準備好了嗎？」

一名女網友在PTT透露，最近開始與男友籌備婚事，無奈說到錢傷感情，因為雙方父母想趁這一次孩子婚禮，「回收以前包出去的紅包錢」，因此達成協議，桌前由他們負責，所有賓客紅包也要落入他們的口袋。

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至於聘金部分，娘家爸媽表示，收到就會還給原PO小倆口，但崩潰的是，原PO仔細精算所有結婚費用要35萬元，不包括餐廳與聘金，「我們的收入不多，一個月最多只能存30k，所以結婚花費相當於花掉我們一整年的積蓄...」

無奈頭已經洗一半，婚宴也無法臨時喊卡，原PO冷靜思索一番後，直言「想到這裡真的好恨自己當初沒有堅持登記就好，唉～不想結婚了...」

討拍文貼出後，網友反好奇新人的真實費用明細，「餐廳這筆沒花到，還能到35萬，而且現在又不能出國蜜月，到底是花在哪啊？」「婚禮不是為了自己，而是長輩，你現在懂了吧」、「總比幾年之後，再來抱怨當初為什麼沒宴客得好」、「餐廳桌錢父母出，剩下的項目其實能省的空間還滿大的」、「買房子、養小孩才恐怖」。

▲▼結婚花掉一整年的積蓄（圖／翻攝PTT）

▲網友認為，非必要花費可省略！（圖／翻攝PTT）

另有過來人分享，「沒錢真的登記就好，今年有朋友信貸了70至80萬結婚，現在日子過得很苦四處借錢」、「據朋友所說，當時他結婚也是把積蓄花光，要結婚真的要有存款歸零的打算！婚後夫妻再一起打拼囉」、「婚紗不一定要拍，洗出來的婚紗照之後都放在倉庫而已，有朋友是自己買幾套衣服自拍婚紗，婚禮當天請會攝影的朋友隨拍紀錄」。

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