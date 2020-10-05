亡兄託付顧妻小　弟以為作夢…聽到「3歲兒一席話」：他來我家了

▲原PO在夢中很驚訝詢問，「哥，你怎麼來了？」（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享哥哥前陣子剛離開人世，「腦血管破裂一下就走了」，留下大嫂和兩名子女，原以為送葬以後就沒事了，想不到近日晚間「他卻來我家了。」原PO原以為是夢，但早上聽到3歲大兒子說的話，深信大哥真的來過。

當事人4日在「靈異公社」臉書社團發文表示，夢中他很驚訝詢問，「哥，你怎麼來了？」他還原當下和哥哥的對話：

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哥哥：弟，我放心不下老婆跟孩子，她只是家庭主婦，什麼都不會，孩子們也還小，她們以後該怎麼辦？

原PO：哥，你放心，我看大嫂很堅強，一定沒事的，真的不行還有我們一家人可以幫忙呀。

哥哥：麻煩你照顧我老婆跟孩子好嗎？我知道你也有家庭，但是我只能請你照顧了，哪怕是在她們需要幫忙的時候，幫我盡一下父親的責任就好。

原PO指出，當下思考了一下，因這責任太重了，但為了讓哥安心，他還是點了點頭，「看到我答應，哥的表情是非常欣慰、眼眶泛紅，哥拍了拍我肩膀，就朝門口離開了。」

▼原PO聽到3歲兒說的話，深信哥哥真的來家裡了。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

「我突然從床上坐了起來，腦子裡印象非常清楚剛剛跟哥的談話，但還半信半疑，想說只是個夢而已」，原PO說，直到早上3歲兒子起床，聽到兒子說，「爸拔，大伯昨天晚上有來我們家耶，他抱抱我，說要我乖乖長大，然後就走了。」

原PO表示，聽到兒子的這一番話非常驚訝，因兒子大概只見過哥哥三次，且因兒子還小，也沒有跟兒子說哥哥過世的事；自此事件以後，他對哥哥來家裡的事深信不疑，他有事沒事也常往哥家裡跑，問大嫂「需不需要幫忙」、「小孩如果沒辦法就讓我來養」之類的話。

原PO指出，大嫂只當他是客套話，說她一定會扶養孩子長大成人，「大嫂讓我看到了為母則強的強大，像是弱不禁風的小女子，突然變成一個可靠的領袖一般。我只好當我哥的堅強後盾，仰著天對他說：『哥，你有一個這麽好的老婆，你還擔心什麼？放心去吧，天塌下來有我幫你頂著』！」

▼原PO的兄弟情深讓網友感動。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

對此，有網友好奇，「哥哥神主牌沒放在家祭祀嗎」；原PO回，「沒有，因為父母還健在，所以牌位在父母家。」有人則認為是創作文；對此，原PO強調，「我哥真的走了，誰都不想拿親人逝世來開玩笑。」其他人感動留言，「好兄弟還好有你，他才可以安心地走」、「哥哥可以安心了。」

也有人分享自己的經驗，「我女兒的爸也是睡覺的時候就走了，他們就兄弟兩個感情很好，所有的事情全都是小叔、弟媳幫忙處理到好。他（小叔）也擔心孩子的生活，要幫忙孩子的生活跟學費，他也要照顧婆婆，也借錢讓我做個水餃小生意。很感動，非常謝謝他。祝福你們。」