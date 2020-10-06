數位身分證個資疑慮　徐國勇掛保證：嚴格保護請大家放心

記者楊蕓／台北報導

新式數位身分識別證（New eID）原訂今年10月全面換發，受新冠肺炎疫情影響延後上路，內政部昨宣布將在110年7月啟動全面換發作業。內政部長徐國勇6日受訪時表示，預計這個月底所有機器安裝完畢，就開始試行相關作業，至於外界關注個資疑慮，強調會用最嚴格態度保護大家個資，請大家不必擔心。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者楊蕓攝）

內政部昨指出，規劃推動數位身份識別證（New eID），作為民眾申辦各項政府服務之身分識別。為利後續工作之進行，於109年3月19日訂定發布「國民身分證全面換發辦法」，規劃於110年1月至6月進行小規模試行換發作業、110年7月啟動全面換發作業。徐國勇表示，初期將在澎湖縣、新竹市試辦，新北市板橋、中和地區因門牌整編作業，約有20到30萬人需換發身分證，也將納入試辦範圍。

對於數位身分識別證的個資疑慮，徐國勇6日在立法院受訪時表示，會用最嚴格態度保護大家個資，請大家不必擔心，外界的疑慮也都一一說明，不會有問題，再全力來進行，「應該是這個月底所有機器安裝完畢，就開始試行相關作業。」

另外，數位身份識別證晶片的晶圓將由台積電生產，徐國勇表示，台積電是台灣的驕傲、也有人說是台灣的神山，因此請大家放心。

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