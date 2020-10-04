獨／高雄外事警「小金庫」獨吞150萬津貼！　市警局鬆口認了

▲高雄警防疫津貼遭警分局承辦人侵吞話題延燒，圖為高雄市警察局外觀。（圖／翻攝Google map）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎防疫期間，高雄市警局驚傳防疫津貼承辦人，侵吞派出所實際執行居家檢疫、個離對象查訪、以及電子圍籬異常追蹤的防疫工作津貼！更離譜的是，高雄市警界內部早在6月底就有警員檢舉此異常侵吞津貼狀況，高雄市警局甚至行文到內政府請求解釋，內政部7月中旬函釋：「電子圍籬工作人員如未實際從事居家檢疫追蹤關懷工作，尚非屬上開規定補助對象，實際認定則由高雄市政府權責審認」。





▲高雄市政府早在7月就發文請內政部解釋，但警分局侵吞防疫津貼亂象迄今未解。（圖／記者張君豪翻攝）

但高雄市警界不滿聲浪越來越多，警界知情人士透露：同樣的防疫工作補助津貼，雙北市則採取實際工作認定，警分局警員只要有派遣前往檢疫者家中查訪、或者追蹤調查電子圍籬移動，訊號失蹤等工作，就可申領補助，警員參與防疫工作就會造冊登記以資公平。

但包含南部台南、高屏等縣市，有部分警分局承辦人員則坐實依照《補助地方政府辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施所需經費作業要點》作業規定，由分局外事警察（業務承辦人）請領津貼，但實際上這些承辦人並未參與實際訪查，也不用外出追蹤電子圍籬信號異常的隔離者，卻扣下防疫津貼未發放給實際各警分局投入防疫工作的第一線外勤警員，侵吞津貼行為相當離譜且吃相難看。

加上內政部早在今年7月24日就函覆解釋津貼補助對象是「實際參與從事居家檢疫每日健康追蹤關懷工作」的警員，但高雄市警局及東部、南部部分警局的承辦人領走所有防疫補助津貼的亂象迄今仍存在，不滿警員透露：「說的好聽是規定認知錯誤的行政疏失，但這難道不是侵吞基層權益嗎？」

投訴警官更指出，這些警分局承辦人離譜侵吞大筆防疫津貼的行為，更有可能觸犯《貪汙治罪條例》第6條第1款：「意圖得利，抑留不發職務上應發之財物者。」他建議內政部或者地檢署應該主動介入調查，切莫讓衛福部、內政部專款補貼基層警員參與防疫的美意，變成特定承辦人員的小金庫。

但對此高雄市警局表示第二季4月以後的防疫請領經費尚未撥上下，所幸問題經局長劉柏良發現後9月初緊急召集轄區分局長開會檢討，目前已發文請內政部修正補貼作業規定中「外事」人員字眼，並採取「實際工作、實際請領」的務實作法，也希望這起防疫津貼請領爭議早日落幕。

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