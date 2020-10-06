桃園超商Google評價滿滿五星！「全台第二家自備得來速」網瘋朝聖

▲網友在Google評論上狂刷五星評價。（圖／翻攝自Google）

記者黃翊婷／綜合報導

近日桃園市復興路一間超商被網友發現Google評論火速飆升，而且幾乎都是五星正面評價，原因是有「得來速與室內停車場」，甚至還有人幫忙上傳白色休旅車「180度旋轉入店」的照片，笑翻許多網友。

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其實，這件事要從去年11月20日的一場車禍說起。事發當日劉姓女子駕駛黑色自小客車行經桃園市復興路418巷與玉山街口，卻因為闖紅燈攔腰撞上劉姓男子駕駛的白色休旅車，導致車輛失控，180度旋轉撞進路邊的超商中，整輛車傾斜45度卡在結帳櫃檯處，幸好當時店員正在倉庫補貨，僅車上駕駛、乘客受到輕傷，並未造成嚴重傷亡。

▼▲白色休旅車旋轉180度後撞進超商內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

當時該超商的Google評論就出現許多搞笑留言，沒想到過了10個月又被挖出來，再次激起網友的創意留言大賽，「有得來速就給五星是常識吧」、「我在蝦皮上買車，不小心按到貨到付款」、「前天開車慕名而來採購，店員很貼心把玻璃門拆掉，讓我可以帶著家人開進去安心採購，服務五星級！希望下次可以開放連結車通道」。

還有網友開玩笑說，桃園門市是全台第二間引進得來速的超商，第一間引進這個功能的超商則位於台中梧棲。這兩間超商同樣都獲得一面倒的五星評價，就連照片也被換成車禍現場照，笑翻不少只是路過或特地來朝聖的網友，「笑死，誰弄的照片啦！」