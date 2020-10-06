「敢就把火點下去！」轟一聲害他燒成火球　2損友手一甩慘賠280萬

▲詹男原本是想幫機車加油，卻為了一句玩笑話害朋友燒成火球。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

詹姓男子2017年7月5日晚間10時許打算自行替機車加油，期間與謝姓友人鬥嘴，竟然為了一句「敢就把火點下去」，真的點燃量1公升的汽油，著火之後卻嚇了一跳，趕忙將手中的量杯丟出去，結果燒到背對著他們的曾姓友人。慘遭火吻的曾男提告求償745萬餘元，最終獲新竹地院法官判賠280萬9483元，全案仍可上訴。

曾男在判決書中主張，詹男當天將1公升的汽油裝在量杯裡，準備倒入機車油箱，期間頻頻與謝男嬉鬧、鬥嘴，對方突然慫恿「敢就把火點下去」，他竟然真的拿起打火機點燃汽油，火勢瞬間爆發，他們卻嚇到直接甩開量杯，「我聽到轟一聲，身上就著火了」，這場意外導致雙腿、雙手、臀部、背部燒傷，大面積燙傷約占總體表面積30％，傷口癒合後仍留有疤痕增生、部分緊縮及12％皮膚排汗功能喪失，實在氣不過，這才決定提告求償745萬1042元。

▲謝男否認慫恿詹男點火。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh，與本案當事人無關）

對此，詹、謝兩人矢口否認有嬉鬧行為，單純只有拌嘴，也沒有慫恿點火，是量杯中的汽油突然起火，他們想要拿到前方空地丟棄，才會不小心波及曾男。不過，曾父曾出庭證稱，案發隔日兩人帶著另外一名呂姓友人登門道歉，詹男進門第一句話就是「阿叔，不好意思，是我點火燒到你兒子的」。

由於刑事方面，詹男有意和解，今年初被高等法院判處5月有期徒刑，得易科罰金15萬元確定。民事方面，新竹地院法官認為，詹、謝兩人在簽了名的陳述書上承認是「因為嬉鬧引發汽油著火」，進而導致曾男受傷，事後也有前往曾家討論賠償醫療費及後續的復健費用，甚至各包5萬元紅包慰問，考量到曾男的傷勢至今仍未痊癒，對日常生活已經造成影響，所受到的痛苦程度不輕，最終判兩人應連帶賠償280萬9483元，全案仍可上訴。