台南永康聯結車車禍　單車少女「虎口餘生」

▲台南永康區高速一街與復興路口，晚上發生1起聯結車與單車車禍事故，20歲林女卡在聯結車副駕駛座下，消防人員將林女救出送醫，永康分局警方調查處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康區高速一街與復興路口，5日晚上6時32分許，發生聯結車與單車車禍，20歲林姓女子騎單車遭同向右轉的聯結車碰撞，林女人車卡在聯結車副駕駛座下，台南市消防局出動救助人車，將林女救出送成大醫院就治，雙方駕駛人呼氣酒測值皆為0.00mg/L，目前肇事原因及相關責任正由永康分局警方調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於5日晚上6時33分許據報，台南永康區大灣交流道北上入口便道，發生1起聯結車與機車車禍事故，機車騎士卡在聯結車副駕駛座下，119馬上出動復興、特搜等消防分隊5車13人前往搶救。

復興車組先到現場，迅速展開救援，將該名20歲林姓女子搶救脫困，林女肢體擦傷，臀部5公分撕裂傷，意識清楚，馬上以救護車成大醫院就治。

台南市永康分局復興派出所據報，高速一街與復興路口發生A2交通事故，警方迅速馳抵進行交管，警方初步調查，50歲的張姓男子駕駛聯結車，載運「山貓」等2部機械工具車輛，沿復興路由東往北作右轉時，適遇同向由20歲林女所騎乘腳踏自行車，沿復興路人行道由東往西直行時，雙方發生碰撞而肇事。

林女一度受困車底，復興派出所員警立即到場協助管制疏導，經消防人員搶救後，由救護車送成大醫院治療，林女十分幸運，僅手腳多處擦挫傷，目前傷勢穩定，雙方駕駛人呼氣酒測值皆為0.00mg/L。

警方初步研判，係聯結車疑似未注意車前狀況，而腳踏車未行駛於機慢車優先道，目前詳細肇事原因及相關責任，尚待交通分隊調查釐清中。

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