印度開通中印邊境「重要隧道」　縮短5小時車程大軍直送拉達克

▲印度在中印邊境建立的阿塔爾（Atal）隧道貫通，可以縮短5小時的車程。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

印度在喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）山區耗時約10年、長9.02公里的阿塔爾（Atal）隧道3日貫通。印媒表示這條隧道是「海拔10000英尺（約3000米）以上世界最長公路隧道」預期這條隧道可以縮短4~5小時的車程，對於運送物資或兵力前往中印衝突的拉達克（Ladakh）地區將會更方便。

印媒新德里電視台（NDTV）報導指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）3日出席了隧道貫通儀式，國防部長辛格（Rajnath Singh）、印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）、印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）等陪同參加。莫迪當天形容說，這是「歷史性的一天」。

莫迪致詞強調，阿塔爾隧道將為印度邊境的基礎建設增添新的力量，這條隧道不僅對喜馬偕爾邦很重要，而且也因為它為通往拉達克地區提供了更便捷的方式，「對我們來說，沒有什麼比國家利益和保護國家更重要的事了」。

新德里電視台稱，阿塔爾隧道將喜馬偕爾邦馬納里(Manali)與拉胡爾-斯碧提谷（Lahaul-Spiti Valley）連接起來，並將馬納里與中印邊境地區列城之間的道路距離縮短46公里，時間縮短4至5小時，行駛的最高速度可達時速80公里。

印度《金融快報》還稱，阿塔爾隧道具有巨大戰略意義，因為它將大大有助於武裝部隊的行動。

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）



中國外交部發言人汪文斌在29日的外交部記者會上回應稱，中方不承認印度非法設立的所謂「拉達克中央直轄區」，反對在邊境爭議地區開展以軍事爭控為目的的基礎設施建設。

汪文斌強調，根據中印雙方近期達成的共識，任何一方都不應在邊境地區採取任何導致局勢複雜化的行動，以避免影響雙方為緩和局勢所作的努力。