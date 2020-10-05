　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市議員開記者會要求換土開公司總經理 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員開記者會要求換土開公司總經理 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，其親信黃文財於9月底辭去高雄輪船公司董事長，不過，曾被韓國瑜延攬擔任高雄市副市長，也是現任高雄港區土地開發公司總經理的洪東煒，遭民進黨議員要求他應知所進退快下台；洪東煒則反批陳其邁不知感恩，「實在是太傷人！」。但知情人士透露，當時是洪東煒向陳其邁求官，兩人無私交。

▲高雄市議員開記者會要求換土開公司總經理 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲民進黨議員批洪東煒唯一的做出成績僅有棧貳庫旁的白色氣球摩天輪 。（圖／記者洪靖宜攝）

民進黨高雄市議員簡煥宗5日與多位議員召開聯合記者會，建議高雄市政府應另推派合適人選就任高雄土地開發公司總經理一職。簡煥宗表示，過去一年來，現任總經理洪東煒在土開公司內表現並無作出相關成績，招商成績甚至是零。洪東煒自就任土開公司總經理後，無論是面對港區停三用地的招標還是高港候工室的招商，成績都是掛蛋。這幾次的公告，僅是為了配合韓國瑜在選舉期間，所營造高雄遍地招商的假象，實質上根本沒有成功招商，唯一的做出成績僅有棧貳庫旁的白色氣球摩天輪。

▲洪東煒與沈妙姿交接時的情況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲土開公司總經理洪東煒(右) 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，洪東煒受訪時表示「我是平常心，一切問心無愧」，「我這個總經理並不是法人代表，有經過公司法程序，跟韓市長團隊離職無關，我今天當總經理是當初是韓市長要我來幫忙，我才來，來這邊是依照我的本份、專業與初衷幫忙，去幫土開公司建立制度，配合政策，讓土開公司好好經營下去。」

洪東煒說：「最主要問題是在台灣港務公司、交通部航港局、高雄市政府，從陳菊當市長以來，一至二十一號碼頭二十工區開發核可協議書都沒有簽，造成了今天高雄港區沒有發展，所以要打屁股的是高雄港務公司、或交通部航港局或是高雄市府，他們要知問題的重點在哪。」他接著說：「我對得起自己，他已經把問題提出來，可是今天高雄市政府、港務公司與交通部航港局一直在拖，延宕高雄市土地開發公司的發展，民進黨不檢討自己問題，講一些五四三的，對得起自己嗎？對得起良心嗎？對得起專業嗎？」

洪東煒越說火氣越大：「包括陳其邁市長也是一樣，你知道嗎？陳其邁市長，當初他在當代理市長的時候，我有幫過他的忙，他今天不知感恩，動不動說我沒有專業，太傷人，你知道嗎？」

對於洪東煒的指控，一名知情人士表示，2005年陳其邁擔任代理市長時，洪東煒的身份是財政局副局長，認為市府團隊正處於異動，主動寫信向陳其邁毛遂自薦，希望「扶正」擔任財政局長。「但陳其邁研究一下洪東煒的履歷後，認為還需要多磨練，沒有答應，而是向央行總裁彭淮南挖角雷仲達，擔任高雄市財政局長。」此後十多年，洪東煒跟陳其邁再無交集。直到2019年，陳其邁擔任行政院副院長、洪東煒擔任高雄市副市長，才有一次在行政院會上碰過面。因此認為他口出惡言，扯「不知感恩」，更加證明既沒有上台的能力，也缺乏下台的身段。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
機車國道「叼菸蛇行」被撞！警用生命拖出護欄...畫面曝：請保
快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！2美國學者、1英國學者共同獲得
「每餐1飲食惡習」成釀病關鍵　陸母子竟患同一癌症
兩岸開戰民眾第一反應是「這個」　她秒喊：支持統一、祖國萬歲
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北捷1月至3月「過期回饋金」高達1160萬元　開放1個月內補領

修憲委員會6日啟動　游錫堃：18歲公民權有共識

黃暐瀚翻蔡英文2015競選影片：她曾說「餐桌上沒有不該有恐懼」　

蘇貞昌請駐衛警吃小籠包　葉元之：酷吏裝暖男！要選總統了

洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

國防部6項戰備計畫曝光　明年新增長程反艦巡弋飛彈

立委劉櫂豪兄前國大劉櫂漳心疾猝逝　享壽72歲

鄭正鈐批教育部暗渡陳倉開放美萊豬　籲修法禁含瘦肉精肉品入校園

共機頻擾台！國防部出動4132架次戰機因應　花費已破41億

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發　3縣市先試辦

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

虎斑貓躺心愛魚枕頭爽嚼飼料　下秒感覺來了...瞬間斷電睡翻！

快閃樂園！桃園「摩天輪→風火輪」 　超快360°旋轉...他：整個擠到變形

外國人接小孩「迷路＋手機沒電」警用英文神救援！成功找到地址

朱海君封台語歌后「NONO豪請雞排」　6000份一算48萬...臉秒歪

魏如萱奪下「最佳女歌手獎」　台上爆哭呼喊兒子：媽媽真的得獎了！

北捷1月至3月「過期回饋金」高達1160萬元　開放1個月內補領

修憲委員會6日啟動　游錫堃：18歲公民權有共識

黃暐瀚翻蔡英文2015競選影片：她曾說「餐桌上沒有不該有恐懼」　

蘇貞昌請駐衛警吃小籠包　葉元之：酷吏裝暖男！要選總統了

洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

國防部6項戰備計畫曝光　明年新增長程反艦巡弋飛彈

立委劉櫂豪兄前國大劉櫂漳心疾猝逝　享壽72歲

鄭正鈐批教育部暗渡陳倉開放美萊豬　籲修法禁含瘦肉精肉品入校園

共機頻擾台！國防部出動4132架次戰機因應　花費已破41億

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發　3縣市先試辦

男神帥氣宣傳《電馭叛客2077》　基努李維：2077年被逮才有罪

桃園公費流感疫苗開打　鄭文燦籲市民儘早接種

不想曬黑！　柴犬「堅持走陰影」一曬到太陽暴衝躲避

赴美買遊艇被抓包！南韓外長丈夫「享受人生」　妻子低頭道歉收尾

埃及「死者之城」59具棺木出土　距今2500年木乃伊保存完好

北捷1月至3月「過期回饋金」高達1160萬元　開放1個月內補領

安格斯12星座一周運勢10/5-10/11　金星移位加持，處女桃花朵朵開

旅客注意！明年起私帶菸品超量、未申報入境　罰鍰變雙倍

感謝10年貢獻！ 蘋果董事會「豪發32億」留庫克　2025年可領100萬股

海霸王害摔！廁所與走道落差無警示...導遊跌撞洗手台慘變疤面女

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

王定宇花籃事件　新人叔籲別秀下限

內政部：數位身分證2021年7月啟動全面換發

ET民調／支持誰選國民黨主席　韓國瑜第二15.7%、馬英九4.6%

軍系前國代3分鐘狂嗆陳廷寵可恥

阿美族青年喊「我是驕傲中國人」背景曝　北京戰鬥12年

4個月役男成後備主力？國防部回應了

美豬進台灣　馮世寬：我不敢吃

對馬態度轉彎？柯：以前看法沒錯

ET民調／18、19歲族群96％願上戰場護台 　87％卻拒恢復徵兵制

捷運板橋站轉乘環狀線　葉元之實測「這樣走」更省時

運8今騷擾我西南空域遭廣播驅離

邱于軒電話被灌爆！指定「嫩妹助理」服務

網譏「以後插假花」　基進黨道歉

更多熱門

相關新聞

高屏地區6日停水4小時！1萬400戶受影響

高屏地區6日停水4小時！1萬400戶受影響

台灣自來水公司七區處6日將在美濃所辦理「低壓控制盤空氣斷路器維修工程」，另高樹所也同日辦理「高樹所高壓設備鹽度保養作業」，總計將影響高屏地區1萬400戶停水。

高雄怪獸水溝蓋又傷人！里長怒：5天前就通報

高雄怪獸水溝蓋又傷人！里長怒：5天前就通報

邱于軒「爆乳助理」真實身分遭起底

邱于軒「爆乳助理」真實身分遭起底

質詢對象換人　黃捷：監督市政不留情

質詢對象換人　黃捷：監督市政不留情

陳其邁將上場備詢　「美豬美牛」成攻防戰

陳其邁將上場備詢　「美豬美牛」成攻防戰

關鍵字：

高雄韓國瑜陳其邁洪東煒

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

烤肉吃「土虱的蛋」掛急診　醫師滿頭問號

快訊／泰山機車誤闖國道…引發9車連環撞

小鬼27歲就認識峮峮「隔8年重逢熱戀」！

年收千萬卻開TOYOTA！網點1關鍵：錢滾錢

川普染疫民調勝拜登　搖擺州狂贏

機車叼菸蛇行　引發國道9車連環撞

吳宗憲曝《天堂有多遠？》8人合唱原因：鬼鬼那天殺到錄音室

吳宗憲「其實3月要退休」慟失小鬼黃鴻升　曝《玩很大》走向

《玩很大》接棒小鬼「3男星」名單曝光！

雲林孝子「左耳被打爛」倒果園亡...曾任警察愛喝酒

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

中秋連假結束上班首日　高雄男撞電桿當街爆頭亡

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

更多

最夯影音

更多
吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..

吳宗憲夢到黃鴻升「他笑著喊憲哥」　曝原本今年三月就退休了..
金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

金曲31／Lulu.唐綺陽驚喜串場！　青峰測字被虧...Ella自嘲「我的歌不紅」

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

持修奪最佳新人...想要「17萬青眼白龍卡」　陳鎮川拒送禮：他喜歡的玩具好貴！！

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

魏如萱不只主持壓軸表演超強　一次把「最佳國語專輯」收錄歌曲唱完

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

正義姐譙他碰綠蠵龜：玩夠了嗎　浮潛男強辯「怕他擱淺」下場慘

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面