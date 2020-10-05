洪東煒被民進黨高市議員要求下台　遭曝毛遂自薦財政局長

▲高雄市議員開記者會要求換土開公司總經理 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，其親信黃文財於9月底辭去高雄輪船公司董事長，不過，曾被韓國瑜延攬擔任高雄市副市長，也是現任高雄港區土地開發公司總經理的洪東煒，遭民進黨議員要求他應知所進退快下台；洪東煒則反批陳其邁不知感恩，「實在是太傷人！」。但知情人士透露，當時是洪東煒向陳其邁求官，兩人無私交。

▲民進黨議員批洪東煒唯一的做出成績僅有棧貳庫旁的白色氣球摩天輪 。（圖／記者洪靖宜攝）

民進黨高雄市議員簡煥宗5日與多位議員召開聯合記者會，建議高雄市政府應另推派合適人選就任高雄土地開發公司總經理一職。簡煥宗表示，過去一年來，現任總經理洪東煒在土開公司內表現並無作出相關成績，招商成績甚至是零。洪東煒自就任土開公司總經理後，無論是面對港區停三用地的招標還是高港候工室的招商，成績都是掛蛋。這幾次的公告，僅是為了配合韓國瑜在選舉期間，所營造高雄遍地招商的假象，實質上根本沒有成功招商，唯一的做出成績僅有棧貳庫旁的白色氣球摩天輪。

▲土開公司總經理洪東煒(右) 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，洪東煒受訪時表示「我是平常心，一切問心無愧」，「我這個總經理並不是法人代表，有經過公司法程序，跟韓市長團隊離職無關，我今天當總經理是當初是韓市長要我來幫忙，我才來，來這邊是依照我的本份、專業與初衷幫忙，去幫土開公司建立制度，配合政策，讓土開公司好好經營下去。」

洪東煒說：「最主要問題是在台灣港務公司、交通部航港局、高雄市政府，從陳菊當市長以來，一至二十一號碼頭二十工區開發核可協議書都沒有簽，造成了今天高雄港區沒有發展，所以要打屁股的是高雄港務公司、或交通部航港局或是高雄市府，他們要知問題的重點在哪。」他接著說：「我對得起自己，他已經把問題提出來，可是今天高雄市政府、港務公司與交通部航港局一直在拖，延宕高雄市土地開發公司的發展，民進黨不檢討自己問題，講一些五四三的，對得起自己嗎？對得起良心嗎？對得起專業嗎？」

洪東煒越說火氣越大：「包括陳其邁市長也是一樣，你知道嗎？陳其邁市長，當初他在當代理市長的時候，我有幫過他的忙，他今天不知感恩，動不動說我沒有專業，太傷人，你知道嗎？」

對於洪東煒的指控，一名知情人士表示，2005年陳其邁擔任代理市長時，洪東煒的身份是財政局副局長，認為市府團隊正處於異動，主動寫信向陳其邁毛遂自薦，希望「扶正」擔任財政局長。「但陳其邁研究一下洪東煒的履歷後，認為還需要多磨練，沒有答應，而是向央行總裁彭淮南挖角雷仲達，擔任高雄市財政局長。」此後十多年，洪東煒跟陳其邁再無交集。直到2019年，陳其邁擔任行政院副院長、洪東煒擔任高雄市副市長，才有一次在行政院會上碰過面。因此認為他口出惡言，扯「不知感恩」，更加證明既沒有上台的能力，也缺乏下台的身段。