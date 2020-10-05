海量電話灌爆邱于軒服務處　「爆乳助理」真實身分遭警起底

▲近期有人假冒邱于軒服務處助理，行使不當行徑。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒日前在臉書上接獲民眾檢舉，表示有人假冒服務團隊成員，行使色情詐騙手法，她原本好意在臉書上提醒民眾別受騙，但底下留言卻大歪樓，還有網友要到服務處應徵志工，讓她哭笑不得。目前邱于軒已向轄區林園分局報案，而她的「爆乳正妹助理」身分也被警方起底了。

網路上傳出有女子在臉書工作經歷欄上註記「高雄市議員邱于軒員工」，不過大頭貼上卻是穿著清涼、露出凶狠事業線的照片，點開女子的基本資料顯示，居住在高雄市、現年22歲，感情狀況單身，個人簡介更放上LINE ID，讓人不禁懷疑，這真的是「議員助理」嗎？

▲高雄市議員邱于軒。（圖／記者屠惠剛攝）

邱于軒表示，日前接獲熱心民眾檢舉，有人假冒服務團隊成員，行使不當行徑騙轉帳、騙點數，她已向轄區林園分局報案，她在臉書上貼出澄清文，呼籲民眾千萬不要受騙，沒想到底下網友卻大歪樓，讓她覺得又好氣又好笑。「這幾天，電話忽然超級多！有人說要來服務處坐坐！有人要來服務處應徵志工！有朋友打來要「正妹助理」服務！有同事說問這麼正的助理哪裡找！真讓我哭笑不得！」

▲自稱邱于軒助理的女子設立多個分身帳號。（圖／記者許宥孺翻攝）

林園分局偵查隊長蔡信助表示，經聯繫邱議員服務處了解，該名臉書自稱邱于軒議員員工女子，目前臉書已關閉，再以臉書搜尋，發現該名女子設有多個分身帳號，且冒用同一名女子的照片，都是以單身交友加Line的方式，疑似色情廣告或色情詐騙手法，個資居住地、LINE ID皆不同，持續積極蒐證追緝中。

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