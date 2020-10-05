陳其邁將上場備詢！國民黨磨刀霍霍　「美豬美牛」成攻防戰



▲高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會第3屆第4次定期大會5日將進行報到、預備會議等程序，6日正式開幕。這也是高雄市長陳其邁上任後首次進議會報告備詢，由執政轉在野的國民黨團磨刀霍霍，除了針對預算外，還有個重要議題就是將開放美豬、美牛進口，除了議員將質詢此議題，包含罷免團體也將在陳其邁報告期間到議會外陳情，要求高雄堅持零檢出。

▲高雄市議會國民黨總召蔡武宏 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市議會6日正式開幕，新任市長陳其邁將在7日及8日進行施政報告與質詢，至於施政報告後議員及黨團質詢發言時間，被問到將針對何議題質詢，新上任的國民黨團總召蔡武宏表示，除了針對總預算之外，目前全台灣大家都非常重視食安的問題，這個會期也希望高雄市市政府團隊可以針對萊豬的問題，可以做出高雄市民所需要的零檢出的保證，讓高雄市民在食安這塊能非常的安全。目前也積極提案設立自治條例，為高雄的食材把關。

▲罷捷團體也將到議會外陳情 。（圖／記者吳世龍攝）

美豬議題除了在議場內成為必出現的攻防，場外也同樣不寧靜，罷免黃捷團體及罷免康裕成團體也將於7日，也就是陳其邁施政報告第一天帶隊到高雄市議會集結陳情，強調「食安是基本的，健康是自己的，政府是人民的，國家是我們的，高雄人拒絕吃瘦肉精，高雄要堅持零檢出，高雄不該被犧牲，高雄人勇敢站出來」。