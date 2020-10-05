高屏地區6日停水4小時！水公司維修工程　1萬400戶受影響

▲水公司將辦理維修工程，高屏地區約有1萬400戶受影響停水。（圖／記者楊筱柔攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣自來水公司七區處6日將在美濃所辦理「低壓控制盤空氣斷路器維修工程」，另高樹所也同日辦理「高樹所高壓設備鹽度保養作業」，總計將影響高屏地區1萬400戶停水。

水公司表示，美濃所辦理本年度「低壓控制盤空氣斷路器維修工程停水」，預計在6日下午1點時至下午5時，合計4小時。停水區域涵蓋高屏地區，高雄市美濃區祿興里、合和里、廣德里、龍肚里、德興里、中壇里、泰安里、東門里、龍山里、獅山里、清水里、吉東里、吉和里、中圳里（福美路以南）、瀰濃里（福美路以南）、福安里（福美路以南）以及屏東縣里港鄉信國里，總計影響約6200戶。

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水公司另也指出，高樹所同日辦理「高樹所高壓設備鹽度保養作業」，停水時間預計是6日上午8點至12時，合計4小時。停水區域為屏東縣高樹鄉高樹村、大埔村、司馬村、田子村、東振村、東興村、長榮村、菜寮村、新南村、源泉村、舊寮村、舊庄村、鹽樹村等，總計影響約4200戶。

水公司強調，將逐一檢視細節，縮短檢驗工程作業時間盡速完工復水，以儘早提供用水需求，也請用戶配合節約用水並預作儲水準備。