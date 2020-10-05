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高雄「怪獸水溝蓋」又傷人！男踩空慘摔　里長怒：5天前就通報

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▲張姓男子跌進水溝蓋，雙腳多處擦傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓男子跌進水溝蓋，雙腳多處擦傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

水溝蓋受損造成路人受傷事件頻傳！高雄鳳山區5日上午9點多，一名張姓男子步行經過文龍東路，踩踏在水溝蓋上卻不慎踩空，整個人跌入1米深的水溝內，雙腳有多處擦傷。當地里長獲報後也趕緊到場了解，痛批5天前早就通報市府處理，「現在有人受傷才要處理，實在太慢！」

據了解，張姓男子是在早餐店內用餐，走出來要牽機車時，卻不小心踩到破損的水溝蓋，整個人踩空跌入水溝內，造成雙腳有多處擦傷，消防局獲報後派遣救護人員到處替張姓男子包紮止血，不過張姓男子表示不須就醫，只是走過去時，覺得水溝蓋並無異狀，怎知道走過去卻會踩空摔倒，會請里長要貼告示牌或放三角錐，避免再有人因此受傷。

▲張姓男子踩空跌進水溝蓋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓男子踩空跌進水溝蓋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓男子跌進水溝蓋，雙腳多處擦傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓男子跌進水溝蓋，雙腳多處擦傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

「出事情才要處理！」鎮北里長趙志成表示，事故地點的水溝蓋日前就有破損現象，9月30日已透過里政系統通報市府權責單位處理，一般來說，也無法確定修復時間，只是事隔5天就有民眾因此受傷，實在很無辜，「養工處說下午會派人處理，有人受傷才要處理，實在太慢！」

高雄9月14及15日連續發生2起水溝蓋傷人意外，分別造成左營一名國小女童及鳳山男子踩空割傷，當時高雄市議員黃捷還力邀市民共同加入「怪獸水溝蓋糾察隊」，隨時回報水溝蓋損壞問題，同時要求養工處全面徹查應淘汰的水溝蓋，避免再次傷人，沒想到時隔不到一個月，鳳山區5日上午再度傳出水溝蓋破損，害得一名男子踩空摔傷。

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