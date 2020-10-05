海霸王害摔！廁所與走道落差無警示...導遊跌撞洗手台慘變疤面女

▲一名女導遊至海霸王海山店用餐，上廁所後摔跤破相。（圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／新北報導

黃姓女子去年到海霸王海山店用餐，卻在從隔間廁所跨步到化妝室走道時跌倒，額頭撞擊洗手台邊角留下撕裂傷3公分，擔任導遊的她原本活潑開朗，但因為這道疤使她自信心大受打擊，向海霸王求償精神慰撫金50萬，新北地院審理認為，廁所與走道確有高低落差、廁所燈光也不充足，判餐廳賠償黃女醫療費、玉鐲損壞費及精神慰撫金等共3.7萬餘元。

黃女提告主張餐廳廁所燈光昏暗、地面濕滑，且隔間存在高低落差，而且海霸王海山店員工放任化妝室內地面濕滑，並未針對地面濕滑處及廁所隔間高低落差處設置任何警語提醒，所以才導致她想到洗手台洗手時，踩踏地面濕滑跨出廁所隔間落差踩空而跌倒額頭不慎撞擊洗手台。

這一摔讓黃女受傷留下3公分前額撕裂傷及左肩挫傷，玉鐲也斷裂。擔任導遊的她，因為臉部破相，本來能面對大眾侃侃而談的自信心大受打擊，更時常被投以注視眼光，對她造成莫大精神壓力，因此向海霸王求償精神慰撫金50萬及醫療費、工作損失等共57萬2000元。

海霸王對此也提出證人抗辯，指化妝室內設置空調使地面易風乾，並使用摩擦係數較高之防滑磁磚，摩擦能力高不易使人滑倒，通道更是暢通無阻，且每間廁所上方皆有高亮度黃色崁頂燈向下照射，並無燈光不充足！餐廳也質疑黃女身為導遊，出於保護團員的注意義務，對於自我安全意識應該會有較高的注意義務，黃女於發現化妝室內濕滑情形後，卻未盡其應有之注意義務而踩到濕滑地板釀跌倒，顯不合理，也認為就算餐廳有過失，但黃女求償金額也太高。

對此新北地院審理認為，黃女未提出任何證據證明海霸王海山店化妝室地板濕滑，但其廁所隔間內地面，並未與廁所門外走道地面保持相同高度，且證人指證隔間廁所內光線較為昏暗，走道光線才明亮，認定海霸王的化妝室確實有地面高低落差、燈光較為不足情形，海霸王應改善燈光，在明顯處設置警示標語提醒客人如廁小心，但黃女求償金額過高，僅判海霸王餐廳應賠償黃女醫療費2000元、玉鐲破碎5000元、精神慰撫金3萬元，共計3萬7070元。

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