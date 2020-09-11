　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫報備：想念亡母去散心！轉身帶女同事上摩鐵　還向老婆借5萬　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

▲人夫稱「想念亡母，心情不好」要外出散心，卻與小三上摩鐵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一名人妻君君（化名）指控，丈夫外遇臭臭鍋店的女同事，時常以「想念亡母」稱半夜要出門散心，結果竟是與女同事去汽車旅館，即便她多次勸分，兩人仍私下有來往，讓她決定向丈夫、女同事求償80萬元。對此，新北地院審理後，判君君獲賠40萬元為適當，可上訴。

君君主張，她與丈夫2011年結婚，育有一女，原本感情和睦，但到了2019年，女同事開始在臭臭店工作後，美好的婚姻生活全變調了。女同事明知君君丈夫已婚，卻經常下班後、非上班日到店裡陪伴君君丈夫，日久生情之下展開這段婚外情。君君丈夫外遇後，時常向君君表示，「想念亡母、心情不好」，半夜出門稱「去河堤、亡母住過的地方散心」，但實際上卻與女同事前往汽車旅館，從一開始晚回家，漸漸變成到了隔日中午，甚至下午才回家。

另外，君君丈夫與女同事會互相暱稱「公」、「婆」，女同事擔心懷孕後，還曾傳送「公……我一直沒來」、「你如果沒有離婚我也是會生」等訊息。君君說道，她已多次要求兩人分手，丈夫卻一再欺騙她「兩人已分手無往來、女同事另有男友」，私底下繼續與女同事約會，而丈夫還不惜向她借5萬元，只為供養女同事。

君君丈夫與女同事辯稱，兩人在臭臭鍋店工作認識時，女同事已有男友，純屬普通朋友關係，通訊軟體上以「公」、「婆」互稱，純屬開玩笑。至於前往摩鐵一事，由於女同事該段時間與男友發生爭執，心情不佳，君君丈夫基於朋友間情誼，才會多次邀約出門吃飯、聊天，且因情侶間之爭執內容大多涉及隱私，女同事不願於餐廳或便利商店等公共空間談論，兩人才選擇相對隱密、不受打擾的汽車旅館談心，而5萬元非供養金，純屬兩人間的金錢借貸。

法官勘驗對話截圖，雙方互稱「公」、「婆」，又曾談論懷孕、離婚等語，不採信兩人說詞，認定君君婚姻圓滿遭破壞，審酌兩造之身分、地位、經濟能力後，判君君丈夫、女同事賠40萬元為適當，全案仍可上訴。


【更多新聞】

7年狂吸6億！郵局神鬼女業務：一次繳清保單享優惠　客戶信了傻眼

快訊／高雄蚵仔寮驚見一具男浮屍！哥哥確認身分崩潰

人妻臉書狂嗆老公「小GG」！　婆婆硬起來怒告：沒給20萬不和解

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起
鄰家女沒熱水器…人夫借她浴室洗澡結局超展開
快訊／高雄前鎮冒怪味…測出乙烯！　副市長急衝現場
太好用！　iPhone四大隱藏神技巧必學　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他猥褻判囚1年...因這理由強制治療9年　終獲釋「永不再犯！」

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起

登門道歉：口罩盒不小心印上台灣優紙　董娘曝「暗黑國家隊」現形關鍵

人夫報備：想念亡母去散心！轉身帶女同事上摩鐵　還向老婆借5萬　

鄰家女沒熱水器…人夫假好心借浴室「偷拍下空照」超慘代價曝

快訊／高雄前鎮乙烯管線外洩！副市長衝現場　封路指揮防止爆炸

精悍小鋼砲VS瑪莎拉蒂！騎士詭切2車道逆撞　正面交鋒結果慘爆

自稱虛擬銀行「娜娜總監」誆投資　主打高獲利...8個月吸2千萬

加油站揩油A到人間胸器！女驚叫...正義哥壓制　狼：手怎會這樣

休旅車「卡位」攤商出這招生意照做！網友狂笑：靈車FU

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

離世愛犬回來！化蝴蝶「停指尖」主人帶牠逛家...飛進屋不捨離開

價值2萬元！行李忘在民宿被丟 老闆「以為是垃圾」旅客傻眼

歌手盧廣仲爆遭黑道盯上！ 台南88歲爺爺怒斥「我很有錢」

暖男策畫求婚！親友團飛韓助陣 女友一開房門見驚喜秒摀嘴落淚

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

他猥褻判囚1年...因這理由強制治療9年　終獲釋「永不再犯！」

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起

登門道歉：口罩盒不小心印上台灣優紙　董娘曝「暗黑國家隊」現形關鍵

人夫報備：想念亡母去散心！轉身帶女同事上摩鐵　還向老婆借5萬　

鄰家女沒熱水器…人夫假好心借浴室「偷拍下空照」超慘代價曝

快訊／高雄前鎮乙烯管線外洩！副市長衝現場　封路指揮防止爆炸

精悍小鋼砲VS瑪莎拉蒂！騎士詭切2車道逆撞　正面交鋒結果慘爆

自稱虛擬銀行「娜娜總監」誆投資　主打高獲利...8個月吸2千萬

加油站揩油A到人間胸器！女驚叫...正義哥壓制　狼：手怎會這樣

休旅車「卡位」攤商出這招生意照做！網友狂笑：靈車FU

他猥褻判囚1年...因這理由強制治療9年　終獲釋「永不再犯！」

理財周刊／贏家全拿　科技靠顏值吃飯時代來臨

中職／猛威爾對決德保拉　獅象大戰打序出爐

男大生蹲馬桶5分鐘下體一陣劇痛！　抓住1米蛇送醫縫4針

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！中風妻臥床　夫下重手痛哭：對不起

先探／中國經濟超英趕美不是夢

「17坪擁三房二衛一陽台」很吃地點　過來人曝1關鍵：實在不值！

21公斤混種犬「長得超老實」　鄰居「6個字貼切形容」網笑翻！

反送中女孩變裸屍「遺體腐化」　香港陪審團裁定：死因存疑！

麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

還有2少女受害！淫保全妻「幫騙警察」也是共犯…3人遭羈押禁見

搭車坐妹男友旁！妒夫氣炸「有摸鳥」逼發毒誓　奪命叩278連發

男友錯匯18億6進戶頭　她查帳傻眼

網友私訊問連千毅假貨退款　真實反應曝光

快訊／高雄岡山死亡車禍！騎士慘死

女直播主一夜情粉絲控撿屍　老闆出庭打臉

更多熱門

相關新聞

想懷寶寶　已婚女師找15歲男借種

想懷寶寶　已婚女師找15歲男借種

英國白金漢郡一名35歲女老師被控與15歲男學生有不當關係，她不但多次與對方發生關係，傳送給對方的裸照還被流出在校園內瘋傳。不過男學生表示，自己是遭到脅迫，對方還告訴他，因為很想要再懷上一個孩子，才會找上他「借種」。

人夫偷吃小12歲前女友！她自封「專業小三」20度激纏

人夫偷吃小12歲前女友！她自封「專業小三」20度激纏

小王找哥助陣談判　嗆綠帽夫「吃子彈」判無罪

小王找哥助陣談判　嗆綠帽夫「吃子彈」判無罪

妻與人壽副總摩鐵「談公事」！警撿「黏黏紙團」綠炸

妻與人壽副總摩鐵「談公事」！警撿「黏黏紙團」綠炸

夫帶女房仲回家激戰　妻上網怒嗆遭判拘

夫帶女房仲回家激戰　妻上網怒嗆遭判拘

關鍵字：

外遇偷吃小三損害賠償

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中涉性侵同學2年！警察爸深夜道歉

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

金希澈視訊MOMO！扯出娜璉爆爭議

快訊／家屬證實！網紅寶爺中風倒下…神隱42天

快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」

南投所長兒再爆性騷！警父火速辦休學

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

拍「誰摔死了李新」挨告　盛竹如獲判無罪！

蕾菈遇襲「狂聞妹妹」　街頭哀求：救我

遭栽贓當謝和弦炮友　陳芳語怒開罵

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

更多

最夯影音

更多
Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」

Jasper翹腳在陳小春腿上：可以幫我摳腳嗎？　應采兒傻眼秒糾正「我們是很有氣質的一家」
《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

《我的婆婆》蘇家F4坐路邊「陪你去看流星雨...」　鍾欣凌、小甜甜穿泳衣大跳《愛的呼呼》

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

GAI婚禮「見王斯然進場」笑著大爆哭　承諾老婆：別人沒有的，我還要你有

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

《以家人之名》女兒攤牌、老公提離婚　齊明月媽媽瓦解：你們為什麼那麼討厭我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面