人夫報備：想念亡母去散心！轉身帶女同事上摩鐵　還向老婆借5萬　

▲人夫稱「想念亡母，心情不好」要外出散心，卻與小三上摩鐵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北市一名人妻君君（化名）指控，丈夫外遇臭臭鍋店的女同事，時常以「想念亡母」稱半夜要出門散心，結果竟是與女同事去汽車旅館，即便她多次勸分，兩人仍私下有來往，讓她決定向丈夫、女同事求償80萬元。對此，新北地院審理後，判君君獲賠40萬元為適當，可上訴。

君君主張，她與丈夫2011年結婚，育有一女，原本感情和睦，但到了2019年，女同事開始在臭臭店工作後，美好的婚姻生活全變調了。女同事明知君君丈夫已婚，卻經常下班後、非上班日到店裡陪伴君君丈夫，日久生情之下展開這段婚外情。君君丈夫外遇後，時常向君君表示，「想念亡母、心情不好」，半夜出門稱「去河堤、亡母住過的地方散心」，但實際上卻與女同事前往汽車旅館，從一開始晚回家，漸漸變成到了隔日中午，甚至下午才回家。

另外，君君丈夫與女同事會互相暱稱「公」、「婆」，女同事擔心懷孕後，還曾傳送「公……我一直沒來」、「你如果沒有離婚我也是會生」等訊息。君君說道，她已多次要求兩人分手，丈夫卻一再欺騙她「兩人已分手無往來、女同事另有男友」，私底下繼續與女同事約會，而丈夫還不惜向她借5萬元，只為供養女同事。

君君丈夫與女同事辯稱，兩人在臭臭鍋店工作認識時，女同事已有男友，純屬普通朋友關係，通訊軟體上以「公」、「婆」互稱，純屬開玩笑。至於前往摩鐵一事，由於女同事該段時間與男友發生爭執，心情不佳，君君丈夫基於朋友間情誼，才會多次邀約出門吃飯、聊天，且因情侶間之爭執內容大多涉及隱私，女同事不願於餐廳或便利商店等公共空間談論，兩人才選擇相對隱密、不受打擾的汽車旅館談心，而5萬元非供養金，純屬兩人間的金錢借貸。

法官勘驗對話截圖，雙方互稱「公」、「婆」，又曾談論懷孕、離婚等語，不採信兩人說詞，認定君君婚姻圓滿遭破壞，審酌兩造之身分、地位、經濟能力後，判君君丈夫、女同事賠40萬元為適當，全案仍可上訴。



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