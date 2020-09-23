「吃情人果乾送醫」客討醫藥費　闆娘看包裝：以為是常識！萬人怒

▲包裝清楚註明是芒果產品！（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

對於過敏體質的人來說，入口的的食物都會格外注意成分！然而一名果乾店老闆傻眼表示，日前接到客訴，對方劈頭直言吃情人果乾過敏而送醫，認為原PO須賠償醫藥費與退費。但明明包裝上都有標示，況且情人果乾就是芒果製成，讓原PO委屈直言「我以為是常識的東西」，掀起萬人拳頭也硬了！

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享奇葩經歷，她本身開果乾店鋪，今（23）日一早卻接到客人來電投訴，「昨天（我）吃了情人果之後過敏送急診，醫生說是食物過敏造成的！」

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怎料，客人下秒獅子大口，要求原PO需賠償醫藥費與情人果乾的退費。聞言，原PO決定先釐清狀況，「痾～小姐，請問您對芒果或者其他堅果類會過敏嗎？」客人才坦承，「我對芒果過敏啊...」

原PO傻眼三條線，接著耐心解釋「情人果就是芒果做的，我們成分標示上也有標示清楚內含芒果，不適合過敏體質食用。」怎料客人執意表示，「我買的時候你們沒跟我說情人果就是芒果啊，如果我知道他是芒果我就不會買了，你們應該要在我買的時候跟我說它是芒果啊...」

遇到神級奧客，原PO無奈雙手一攤直言，「老婆餅沒有老婆，太陽餅沒有太陽...我以為是常識的東西，原來不是每個人都知道...可以不要給我這種客人嗎？」

▲留言串中，真的有人不知道芒果＝情人果乾！（圖／翻攝爆廢公社）



文章短短貼出幾小時，引來萬名網友哭笑不得回應，「奧客就是只會檢討店家，不會檢討自己」、「所謂的常識不適用在奧客身上」、「不會認為情人果是情人做的吧？那也太恐怖了吧」、「他其實是想買情人」、「她可能以為情人果是像開心果那樣的堅果種子類吧」、「嬰兒油還嬰兒提煉的勒」、「寫得很清楚了，是客人的問題」、「可樂果也有可樂？開心果吃了就開心？火龍果是噴火龍做的？到底買家是？」「騙醫藥費也不是這樣吧」。