女粉絲求見辰亦儒遭詐13萬！匯款帳戶扯上大馬拿督...已辭世

▲辰亦儒遭冒名詐騙粉絲13萬「見面保證金」。（資料照／翻攝自辰亦儒IG）

記者劉昌松／台北報導

小美(化名)去年在網路上遇到自稱偶像團體飛輪海成員辰亦儒的男子，聲稱如果要約見面需先繳保證金，小美匯款13萬元後發現受騙提告，檢警找到提供帳戶的藍姓女子涉嫌幫助詐欺，藍女到案辯稱自己曾是已故馬來西亞黃姓拿督的助理，幾年前提供帳戶給拿督老闆在台使用，台北地檢調查藍女所說可信，5日處分不起訴。

據了解，藍女多年前也是跨國愛情詐騙的被害人，當時她損失了數百萬元，後馬來西亞1名黃姓拿督來台宣傳幹細胞技術，黃並聲稱藝人溫翠蘋也是相關技術的受惠者，而藍女因受雇擔任黃姓拿督的助理，並提供個人帳戶讓拿督老闆作為在台收款等業務使用。

去年間，有名自稱是飛輪海成員辰亦儒的男子，在網路上詐騙小美，聲稱可以私下見面，但為了確保隱私，要小美先匯13萬元保證金，小美依約付錢後未能如願見到偶像，驚覺受騙，拿著匯款單據報警提告。

檢警循線找出詐騙集團使用的帳戶是藍女所開立，但藍女堅稱這個帳戶是拿督老闆所使用，檢察官調查發現，這名黃姓拿督確有其人，雖然現已過世，但他所成立的公司目前仍在大陸地區相當活躍，以販售美容、生技產品以及海外醫療等業務為主，且相關證人都證實，藍女確實曾是拿督的助理，只是提供的帳戶不知為何流入詐騙集團手中，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴藍女。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

郵差忙送信她偷點火就跑 綠衣消防員急滅火20封信燒毀

假庹宗康騙「最正女神」裸拍勒索610萬 女車手：我也被騙