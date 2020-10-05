「詭異左切」畫面曝！高雄醉男凌晨自撞電桿　擦出金屬火花爆頭亡

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市中安路、桂園路口5日凌晨近3時傳出死亡車禍，22歲的黃姓男子在KTV飲酒狂歡後，仍自行騎車返家，不料途中卻自撞電線桿，導致頭部重創慘死；起初警方獲報後還以為是肇逃車禍，追查可疑車輛5小時，最後才終於確認黃男是酒駕自撞。

▲黃男疑似不勝酒力，突詭異左切擦撞分隔島、頭部撞上電桿慘死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

行車紀錄器畫面拍下，黃男原本騎著機車沿外線車道行駛，但黃男疑似不勝酒力，期間一度蛇行靠近內車道又拉回，不料下秒黃男竟「詭異左切」，直接擦撞中央分隔島，黃男頭部猛力撞上電桿、機車當場倒地旋轉擦出火花，黃男連人帶車倒臥在地一動也不動。救護人員獲報後趕抵現場，發現黃男頭部因撞擊而破裂重創，已經沒有生命跡象，經送往醫院搶救後，仍於4時09分宣告不治死亡。

由於車禍第一時間傳出現場有輛可疑自小客停下查看，因此警方起初還以為是肇逃車禍，急忙追查可疑車輛，但經過5小時調查後，醫院酒測發現黃男明顯超過法定標準，且又有行車紀錄器畫面佐證黃男為自撞，因此排除他車撞擊可能。

警方調查，黃男5日凌晨與好友在新興區享溫馨KTV歡唱，期間喝下不少酒，明知自己已經喝茫，但黃男仍是選擇自行騎車返家，不料卻在途中自撞電桿殞命；目前確切事故原因仍還有待檢方相驗釐清。

▼黃男撞擊後當場沒有生命徵象，經搶救後仍宣告不治。（圖／記者吳奕靖翻攝）