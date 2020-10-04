前警察遭79歲父活活打死　鄰居曝光「致命原因」：他太孝順了

記者柯振中、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣元長鄉4日發生父殺子的命案，79歲的陳姓老翁與54歲的兒子發生爭爭執，拿竹棍活活將兒子打死，再騎車到派出所自首。對此，附近鄰居指出，之所以會發生命案，可能是因為兒子「太孝順」，不敢還手，才出現活活被打死的慘況。

▲雲林縣元長鄉4日下午發生父親失手大死兒子人倫悲劇，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者蔡佩旻攝）



54歲的陳姓男子是家中長子，生前從未結婚，曾經擔任警察，20多年前離職返家，一直無業在家，由於喜歡喝酒，家屬為此感到相當困擾。據了解，陳男十分孝順，父親中風住院時，時常在家中與醫院之間奔波照顧。

▼79歲老翁失手打死54歲兒子。（圖／記者蔡佩旻攝）



陳父出院後返回家中，請了一名看護，3人一同住在家裡。不過，陳男4日疑似因為酒後與父親起爭執，遭到父親推倒在地，隨後被竹竿瘋狂毆打，導致頭部受到重創，左耳被打爛，警消到場時就已經沒了呼吸心跳。

陳父見到兒子倒在果園裡一動也不動，發現釀成大錯，自行騎車前往派出所自首，全案交由檢警調查當中。據了解，陳家在鄰里中風評不錯，陳父待人和善，平時與兒子一起務農，生活相當平順，但陳男疑似因為酗酒問題，與父親產生嫌隙，先前從警界離職，疑似也跟喝酒有關係。

附近鄰居說明，陳父為人相當嚴格，陳男之所以被父親活活打死，可能是因為「太孝順」，不敢還手才釀成悲劇。至於詳細原因為何，仍待檢警進一步釐清。

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