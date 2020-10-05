武漢上週全城環境、食品大篩查　新冠核酸結果出爐

▲ 武漢4月8日解除封城。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸最早爆發新冠肺炎疫情的湖北省武漢市，為全面排查疫情隱患，於上周（9月28日至10月4日）展開全城範圍的環境、食品病毒核酸檢測大篩查。據武漢市衛健委最新公告數據，該次篩查共篩檢了超過3萬份樣本，病毒核酸檢測結果均為陰性。

武漢市衛健委4日晚間公布，一周以來，武漢市、區疾控中心累計抽檢武漢市超市88家(次)、農貿市場118家(次)、醫療機構38家(次)、污水污泥3件、公共廁所40個，公共交通工具19輛、交通站點15個、快遞站點8個，共採集和檢測環境樣本20680份。

另於動物性食品樣本，上一共抽檢899件；抽檢455位重點場所從業人員；在受到關注的冷鏈食品專項監測中，武漢對全市103個冷凍庫中的261個冷凍海鮮、472個凍肉及9097個環境樣本進行了監測。

根據對上述超過3萬份樣本，進行的新冠病毒核酸檢測，武漢市衛健委表示，結果均為陰性。

實時數據顯示，大陸湖北省自新冠肺炎疫情發生以來，累計確診68139例、死亡4512例、治癒63627例，武漢市方面，累計確診50344例、死亡3869例、治癒46475。但湖北省全省包括武漢市，現存確診均為0例。

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