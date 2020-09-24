　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

館長出庭！新北檢車進車出防伏擊...6終極保鑣警戒　進軍保全業

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼館長的恢復力驚人。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲館長出院後恢復狀況不錯，曾貼出舉啞鈴等重訓照，24日帶傷前往新北地檢署開庭。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者陳豐德／新北報導

「館長」陳之漢遭槍擊後恢復快速，還開直播進行重量訓練，握推160公斤、划船60公斤都沒在怕。24號館長負傷前往新北地檢署出庭，檢方為了館長還提高維安等級，安排座車直接開下偵查大樓的地下停車場，如此禮遇就是擔心有衝突事件或二次槍擊發生。

而館長到了地下停車場後，直接搭電梯上樓開庭，協助檢察官釐清案件真相時，偵查大樓一樓還有六名保鑣不斷監控現場狀況，其中兩名疑似是國安局退休的專業人士，眼神相當銳利，館長砸重金聘請就是深怕外出時再次遭遇仇殺。

而替館長進行辯護的黃國昌今天則因為其他案子，到台北地檢署出庭，被問到館長案時他則表示案情上除非得到館長授權，否則他不便多說。

▼新北地檢署罕見提高維安等級。（資料圖／記者陳雕文攝）

▲▼新北地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

館長23日另在臉書發文針對中共軍機頻繁擾台開轟，認為台灣不斷受到恐嚇威脅，卻看到還有人對中共「跪著說話、求著說話、舔著說話！」他強調「身為一個台灣人，必須捍衛自己的尊嚴，捍衛自己的民主自由。」陳之漢在臉書發文稱，台灣不斷受到恐嚇威脅，卻看到還有人對中共「跪著說話、求著說話、舔著說話！」

館長近期也在直播上表示正在籌備開設保全公司，目前已經處於籌備階段，他表示要花一億元真的不是在開玩笑，購足裝備、請隨扈都要花錢，最重要的是，他將成立武裝保全公司，如果自己開立，資本額起碼要4000萬元，如果是向有牌的公司申請開立分公司，少說也要2000萬至3000萬元不等。

開立保全公司後，承租辦公室、買相關配備、聘請人員、買車全部都要錢，先前館長也買了2台賓士給他的隨扈，出手相當大方。館長透露，他自己請的隨扈不是隨隨便便的人，而是從國安局退休的專業人士，如果以單天計算，通常一天保底8萬至20萬元，一個月就要600萬元，一年下來要投入的資金更是可觀。

因此，與其花錢請隨扈，不如自己開保全公司，並聘請真正帶過特種單位、警察退休、待過國安體系的人。館長重申，隨扈「一保護就是一輩子」，開了保全公司後，還要支付勞健保、添購防彈衣等，花一億元說不定都還不太夠，他真的不是隨便講講，目前更已經處於籌備階段，正在請專業人士處理中。

▼館長將開立保全公司。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲▼館長將開立保全公司。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道失控「車頂削一半」　女友爆頭慘死、男昏迷

一條龍先生變電競國手！少年亂填證號玩《全民打棒球》　求「正名」助出戰韓國

跑山遇頭獎「刮中超跑」！百萬雪佛蘭跑車左側全刮爛　騎士恐賠到脫褲

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／花蓮警「左右太陽穴有傷」倒血泊　送醫不治
快訊／國道3號軍用休旅、小貨車追撞　5軍人緊急送醫
考研究所「怕性慾影響學習」　陸男大生在學校自宮！
傳LINE嬌喊「水就一直流」附裸照撩人夫　正宮出招她慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／值勤未到！花蓮警「左右太陽穴有傷」倒血泊　送醫不治

不只鐵板麵…還有10元肉燥飯「喝到飽」！牛排館超暖闆娘：能幫就幫

未經核准私自試車！口罩國家隊淨新道歉：確實疏失

與死神的距離！嘉義監理所結合駕訓班　辦理視線死角觀摩體驗

投資醫大「生化學科」研發牛樟芝新藥　神秘富豪2年被坑3億

快訊／國道3號小貨車、軍用休旅追撞車禍　5軍人掛彩送醫

美國外科權威女醫戀上竹科男　「愛的禮物」待解鎖…他：老梗

7歲童被疑說謊...關陽台禁食舉椅半蹲毒打　冷血父母下場曝

神鬼業務「印1本a4紙」　全球前大十半導廠…百億機密遭打包

他持操作槍送驗...挨罰怒批「陷阱」　警：可打擊底火屬模擬槍

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

快訊／值勤未到！花蓮警「左右太陽穴有傷」倒血泊　送醫不治

不只鐵板麵…還有10元肉燥飯「喝到飽」！牛排館超暖闆娘：能幫就幫

未經核准私自試車！口罩國家隊淨新道歉：確實疏失

與死神的距離！嘉義監理所結合駕訓班　辦理視線死角觀摩體驗

投資醫大「生化學科」研發牛樟芝新藥　神秘富豪2年被坑3億

快訊／國道3號小貨車、軍用休旅追撞車禍　5軍人掛彩送醫

美國外科權威女醫戀上竹科男　「愛的禮物」待解鎖…他：老梗

7歲童被疑說謊...關陽台禁食舉椅半蹲毒打　冷血父母下場曝

神鬼業務「印1本a4紙」　全球前大十半導廠…百億機密遭打包

他持操作槍送驗...挨罰怒批「陷阱」　警：可打擊底火屬模擬槍

房思瑜練出「前凸後翹」曲線　Dora慘被馬踹留陰影

被鍾小平質疑作假帳、揚言赴地檢署舉發　北農：預約交易有紀錄　

水槽丟清潔錠！幾天後一拉「生命茁壯了」他傻眼：抗壓性還比我好

新台幣收盤貶值1.02角　收在29.318元

肋骨根根分明！等嘸觀光客「瘦成皮包骨」　奈良鹿出現鹿餅成癮症

用防彈背心抗病毒？美軍方被爆挪用10億抗疫經費購軍備

快訊／值勤未到！花蓮警「左右太陽穴有傷」倒血泊　送醫不治

門口都是鞋！惡鄰「3層鞋架x3不夠」還佔樓梯間　照片曝光超猖狂

不只鐵板麵…還有10元肉燥飯「喝到飽」！牛排館超暖闆娘：能幫就幫

酸王婉諭牽拖國民黨杯葛議事　孫大千：時力就是民進黨附隨組織

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

即／板橋工地女子「11樓直墜B3」　送醫傷重不治

潑屎妹轉戰直播主！彎腰「邪惡視角」曝

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

李艷秋家族爭產　因「貪」字被胞兄告

酒吧老闆娘尬上男客！嬌喊：再來一次

長榮空姐曠職遭資遣「上訴高院」駁回

信義潑屎妹：世上不公平事太多　一句話嗆酸民

快訊／花蓮警遭「重物擊中」頭部破裂

快訊／北市女遭砂石車輾過…拖行數m！搶救中

女整容躲警　撞傷嬤肇逃手腳刺青被認出

更多熱門

相關新聞

黃國昌首公開掛袍應戰　曝館長槍擊案進度

黃國昌首公開掛袍應戰　曝館長槍擊案進度

檢舉永豐金對三寶集團違法放貸的「吹哨者」張晋源，遭永豐金提告背信等罪，控訴他賤賣美國遠東銀行（FENB），造成公司損失；北院23日開庭，黃國昌為張晋源辯護，也是律師執業後首度於公開法庭披上法袍，庭後受訪時，也提到了館長槍擊案進度。

館長投4000萬↑開保全公司　PTT正反戰翻

館長投4000萬↑開保全公司　PTT正反戰翻

中槍過22天！館長「划船60kg」6下畫面曝

中槍過22天！館長「划船60kg」6下畫面曝

館長爆槍手律師有幫派背景　事務所：計畫退出

館長爆槍手律師有幫派背景　事務所：計畫退出

中槍第22天　館長「160kg槓鈴臥推」2下

中槍第22天　館長「160kg槓鈴臥推」2下

關鍵字：

館長新北地檢署出庭陳之漢

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面