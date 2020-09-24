館長出庭！新北檢車進車出防伏擊...6終極保鑣警戒　進軍保全業

▲館長出院後恢復狀況不錯，曾貼出舉啞鈴等重訓照，24日帶傷前往新北地檢署開庭。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）



記者陳豐德／新北報導

「館長」陳之漢遭槍擊後恢復快速，還開直播進行重量訓練，握推160公斤、划船60公斤都沒在怕。24號館長負傷前往新北地檢署出庭，檢方為了館長還提高維安等級，安排座車直接開下偵查大樓的地下停車場，如此禮遇就是擔心有衝突事件或二次槍擊發生。

而館長到了地下停車場後，直接搭電梯上樓開庭，協助檢察官釐清案件真相時，偵查大樓一樓還有六名保鑣不斷監控現場狀況，其中兩名疑似是國安局退休的專業人士，眼神相當銳利，館長砸重金聘請就是深怕外出時再次遭遇仇殺。

而替館長進行辯護的黃國昌今天則因為其他案子，到台北地檢署出庭，被問到館長案時他則表示案情上除非得到館長授權，否則他不便多說。

▼新北地檢署罕見提高維安等級。（資料圖／記者陳雕文攝）



館長23日另在臉書發文針對中共軍機頻繁擾台開轟，認為台灣不斷受到恐嚇威脅，卻看到還有人對中共「跪著說話、求著說話、舔著說話！」他強調「身為一個台灣人，必須捍衛自己的尊嚴，捍衛自己的民主自由。」陳之漢在臉書發文稱，台灣不斷受到恐嚇威脅，卻看到還有人對中共「跪著說話、求著說話、舔著說話！」

館長近期也在直播上表示正在籌備開設保全公司，目前已經處於籌備階段，他表示要花一億元真的不是在開玩笑，購足裝備、請隨扈都要花錢，最重要的是，他將成立武裝保全公司，如果自己開立，資本額起碼要4000萬元，如果是向有牌的公司申請開立分公司，少說也要2000萬至3000萬元不等。

開立保全公司後，承租辦公室、買相關配備、聘請人員、買車全部都要錢，先前館長也買了2台賓士給他的隨扈，出手相當大方。館長透露，他自己請的隨扈不是隨隨便便的人，而是從國安局退休的專業人士，如果以單天計算，通常一天保底8萬至20萬元，一個月就要600萬元，一年下來要投入的資金更是可觀。

因此，與其花錢請隨扈，不如自己開保全公司，並聘請真正帶過特種單位、警察退休、待過國安體系的人。館長重申，隨扈「一保護就是一輩子」，開了保全公司後，還要支付勞健保、添購防彈衣等，花一億元說不定都還不太夠，他真的不是隨便講講，目前更已經處於籌備階段，正在請專業人士處理中。

▼館長將開立保全公司。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）



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