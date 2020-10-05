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狂降12度變天轉雨了！昌鴻颱風最快今生成　影響國慶連假？關鍵曝

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天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲氣象局觀測，今晨2時熱帶低壓在關島北北西方海面，向北移動，時速11公里。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

今年第14號颱風「昌鴻」（Chan-hom）最快今生成！中央氣象局預報員王品翔表示，位於關島北北西方海面的熱帶性低氣壓，最快今天（5日）有機會增強為颱風，至於會不會影響台灣，還要再觀察。氣象專家吳德榮則分析，它未來路徑相當分歧，關鍵在於是否能順利通過其西北方的「鞍形場」，若無法通過，則受東風導引則才有接近台灣的機率。如今各國模式最新預測路徑也出爐。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區下雨時間較長，不排除有局部大雨；其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今北部、東半部變天轉雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔說，今北台灣高溫約25度，花蓮、台東約30至32度，中南部約33至34度。根據氣象局觀測，台北市4日飆到35.9度，估今高溫僅24度，降幅一口氣高達近12度。

王品翔表示，這樣的天氣型態會持續到周四；周五至周日環境轉為偏東風，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後南部和中部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局觀測，熱帶低壓在關島北北西方海面，向北移動，時速11公里，有發展成輕度颱風的趨勢。王品翔分析，熱帶低壓最快今成颱，先偏北移動，未來幾天偏西北，預估在周四接近琉球群島，但後期的路徑分歧度很大，會不會影響台灣還要再觀察。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說，熱帶低壓最快今成颱。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國模式最新預估熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

▼日本氣象廳最新預估熱帶低壓未來路徑。（圖／翻攝日本氣象廳）

天氣圖。（圖／翻攝日本氣象廳）

▼美國聯合颱風警報中心最新預估熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝JTWC）

天氣圖。（圖／翻攝JTWC）

至於根據目前預報資料，該熱帶系統較靠近台灣的時間？王品翔指出，很難評估，「因為有些路徑根本不會靠近」，得再看。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，熱帶雲系在琉璜島西南方海面醞釀發展中，由於處在海水熱含量（OHC）高、垂直風切小的環境，氣象局及日本氣象廳皆認為，今即有發展成第14號颱風「昌鴻」的機率。

吳德榮分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式50次系集模擬顯示，其未來的路徑是非常分歧的，關鍵在於是否能順利通過其西北方的鞍形場，若能通過則將受西風導引向東北遠離（系集次數較多）；若無法通過鞍形場，則受東風導引則才有接近台灣的機率（系集次數較少），既然目前模式模擬有這麼大的不確定性，故只能以時間換取空間，再觀察1、2天，動向就會明朗。

▼吳德榮說，最新歐洲模式50次系集模擬顯示，熱帶低壓未來的路徑是非常分歧的（左圖），關鍵在於是否能順利通過其西北方的「鞍形場」（右圖）？（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、周二鋒面掠過、東北風南下，桃園以北雲量增多有局部雨，天氣濕涼，花東雲量略增亦有局部短暫雨，苗栗以南影響小，為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨的機率；今白天北台灣氣溫明顯下降，各地早晚少了輻射冷卻，低溫反而略回升。

吳德榮指出，周三、周四東北風水氣略減，大台北及宜蘭雲量仍多、有局部短暫雨的機率，天氣較涼，花東亦有局部短暫雨，桃園以南為多雲時晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，國慶連假若颱風順利通過鞍形場，向東北迴轉遠離，則台灣受微弱東北風影響，各地氣溫略回升，迎風面大台北及東北部雲量較多，有零星短暫降雨的機率；桃園以南為多雲時晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。

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