黃國昌披律師袍出庭論戰！替永豐金吹哨者辯護…曝館長案進度

記者羅志華／台北報導

檢舉永豐金對三寶集團違法放貸的「吹哨者」張晋源，遭永豐金提告背信等罪，控訴他賤賣美國遠東銀行（FENB），造成公司損失；北院23日開庭，黃國昌為張晋源辯護，也是律師執業後首度於公開法庭披上法袍，庭後受訪時，也提到了館長槍擊案進度。

▲黃國昌23日在北院，首度以律師身分參與公開法庭。（圖／記者羅志華攝）

永豐銀前總經理張晋源表示，他雖是協商階段的執行者，但領導人是何壽川，尤其百億以上的交易，更不可能由經理人來決定，整份提案資料經層層審核，在金控董事長簽核後才能送進董事會，並要求傳當時仲介交易的摩根士丹利人員作證。

永豐金委任律師指出，本案的重點，是張晋源當時身為專案小組主要執行人，明知美國遠東銀行的價值，卻沒向董事會報告，最後導致公司損失。

張晋源庭外受訪表示，很感謝黃國昌義務幫他打官司，稱是為了保護股東資產才去舉發，不料卻遭永豐金報復，「今天大財團只要花錢自訴，就可以摧毀一個專業經理人幾十年的生涯，未來環保、公益團體、媒體都可能被財團自訴追殺」、「美國交易案幫公司賺了20幾億，現在卻被告賤賣，這樣的事會被寫進台灣金融史，未來的人會看到」。

黃國昌受訪表示，先前雖已在新北檢方，因館長槍擊案開過庭，但當時沒有公開，案情上除非得到館長授權，否則他不便多說，至於今日替張晋源辯護，是第一次以律師身分參與公開法庭。

我沒有遲到，是時間遲到了！

