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水產行貨車路肩「狠逼重機」　館長說話了！

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▲▼ 館長在術後恢復狀況良好。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

▲館長在術後恢復狀況良好。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

記者楊庭蒝／綜合報導

一名重機騎士26日行駛在台88線快速道路時，遭到水產行小貨車惡意逼車碰撞，導致他慘摔受傷，事件延燒至今仍受到相當多人關注。常在網路上談論時事的「館長」陳之漢28日下午也在臉書粉絲專頁上表示，「很多汽車駕駛會去逼車說機車不讓路，這是錯誤的，請互相尊重別人。」

兩輪與四輪路權議題的爭議，一直無法得到良好的共識，甚至因此在道路上發生爭執、大打出手的消息也時有所聞。在此逼車事件發生後，有重機車友在27日發起活動，邀請有志之士一同在28日下午在水產行門口聚集，現場以烤起「逼車蛤蜊」、棉花糖，表達對肇事者的不滿與憤怒。

發起人表示，「看現場畫面，他就是用擺尾方式，去撞騎士，相信大家都看過影片才會到現場，大家都看不過去，才會在這裡。」而他也說，「不管這個道歉是給那位騎士，還是給車友，全部都要，最少本人要出來道歉」。

▲台88快速道路，大型重型機被撞倒在地 。（圖／民眾提供）

▲台88快速道路，大型重型機被撞倒在地 。（圖／民眾提供）

對此，館長「陳之漢」也在臉書上表示，剛看了一則新聞，也許是很多人還不清楚，重型機車的路權，跟汽車是一樣的！很多汽車駕駛會去逼車，說機車不讓路這是錯誤的，請互相尊重別人。他也在留言處補充，「我指的是快速道路跟過橋與汽車一樣行駛的路權喔」，不希望部分網友過分解讀這番言論。

有網友在下方留言，「重機只有國道沒路權外，其他路段路權與汽車相同，就是有白吃自以為的駕駛愛逼車」、「重點是人並不是車，只要人不對，騎腳踏車也一樣要別人讓，路權人人平等」、「感謝館長替二輪發聲」、「這真的是駕駛人素質問題，那毫不在乎生命的觀念真的令人錯愕」。

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