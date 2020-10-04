屏東青年中秋騎機車北上探祖母　迷航台南山區白河警救援

▲白河分局東原派出所警員鄭光育及吳鵬竣等2人，凌晨據報在山區找到迷途的姓男子，帶到派出所，並通知家屬人車平安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

家住屏東的21歲陳姓男子，中秋連假期間騎乘機車自屏東出發欲前往台中探視祖母，開啟導航後一路乘風北馳，殊不知導航卻直接帶往台南山區而迷失方向，陳男驚恐急忙報案，因山區訊號斷斷續續，白河警方多方研判及動員尋找，終於安全協助返家，家屬喜極而泣，感激不已。

白河分局東原派出所警員鄭光育及吳鵬竣等2人，於凌晨一時48分許接獲報案，陳姓民眾指稱自己騎機車迷途，不知身在何處，鄭員及吳員立即趕赴山區救援，員警依多年在地經驗分析研判，車輛可能行駛方向及路徑四處搜尋，吳員與陳男取得聯繫時，陳男位置在175線上，即請其至東山區岩坑碧蓮寺，大約歷時20分後，即尋獲驚恐待援之陳男。

陳男向警方表示，他晚上從屏東縣枋山鄉出發，他原本騎乘機車自屏東欲往台中探視祖母，開啟導航後就一路乘風北馳，沒想到被導航直接帶到台南山區，加上訊號斷斷續續，聯繫不上救援，心裡十分惶恐，幸虧警方及時找到，滿心由衷感謝。

白河分局提醒，行車應輔助參考路標號誌，切勿完全依靠導航機，行經山區一旦發現路愈走愈僻野，最好先確認或原路返回，以免因路況不熟發生意外，當迷路或受困時，應立即向警方報案並在原地的安全或明顯處等待救援並保存體力，切勿擅自尋覓出路，以免發生危險。

・天然植萃成分

