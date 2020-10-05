新冠疫情重創觀光業！迪士尼樂園「忍不住了」...手刀裁撤2.8萬人

▲迪士尼樂園將大舉裁員，其中有四分之一來自佛州。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社佛州奧蘭多4日綜合外電報導

根據迪士尼（Disney）上週提交州和地方官員的函件，迪士尼樂園預計裁員2.8萬人，其中至少1/4是佛羅里達州迪士尼世界的員工。

函件中表示，迪士尼在佛州的部分員工將在12月初開始遭到資遣，其中至少有6390名非工會員工。在公司和代表4.3萬迪士尼世界（Walt Disney World）員工的工會聯盟談判後，佛州的裁員人數可能還會增加。

迪士尼員工關係副總裁包登（Jim Bowden）在函件中說：「因為生意持續受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，我們做出裁員這個非常艱難的決定。」

迪士尼官方上週表示，預計遭到裁員的人中，有2/3是兼職員工，當中有按期領薪的員工，也有領鐘點費的人員。

迪士尼樂園春季時，因為疫情在全美蔓延而關閉，佛州的迪士尼樂園在夏天時重新開放，但因該公司仍在等待加州政府的指示，加州的迪士尼樂園至今尚未重新開放。

迪士尼樂園、體驗與產品主席狄馬羅（Josh D'Amaro）上週給員工的信中表示，加州政府「不願意取消限制讓迪士尼樂園重新開放」，加劇了公司目前的經營困境。

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