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雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」　牠痛到扯斷鐵鏈倒地亡

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▲古坑鄉民眾將狗綁在門口，卻遭人惡意毒害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑鄉民眾將狗綁在門口，卻遭人惡意投擲毒物殺害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑鄉中秋節驚傳民眾家中黑狗被惡意下毒，鍾姓民眾在臉書貼文傷心怒斥，「登門下毒，人心怎麼可以那麼惡毒」，並放上家中監視器畫面影像，完整拍下家犬「麻糬」被毒死的完整過程，並求助網友，誰能告訴我該怎麼處理；鍾小姐表示，麻糬目前冰存在寵物禮儀社，等待週一警方通知動植物防疫所。

中秋佳節是相聚團圓的日子，未曾想竟會有人在這天專程跑去毒狗，住古坑鄉的鍾小姐在臉書傷心憤怒貼文指出，狗也是一條生命，那麼多年都好好的，吃了你丟下來的東西不到10分鐘開始抽蓄口吐白沫最後痛苦死亡，G*W472銀色機車的老伯 ，監視器清清楚楚的拍下你的惡行「為什麼下毒害我們家的麻糬」，也求助網友「誰能告訴我該怎麼處理」，更傷心表示「怎麼可以那麼壞心」。

▲古坑鄉民眾將狗綁在門口，卻遭人惡意毒害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黑狗「麻糬」吃了毒物後，痛苦掙脫鐵鍊往外俯衝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

鍾小姐接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，聽到異響後出去查看，覺得奇怪，狗怎麼不見，以為是有人來放開，查看才發現對面倒了一隻狗，一開始還以爲是被車撞，看見時還不停抽搐口吐白沫，才知道應該是被下毒，當時對面的鄰居告知，有看見狗是自行掙脫衝出來，但是沒看見狗吃了什麼。

之後調閱監視器才發現，是有一名男子騎機車前來下毒，男子停在馬路，坐在機車上提著一包裝有白色液體塑膠袋，隨後將袋子拋向小狗，狗吃了之後約莫十多分鐘，痛苦轉圈、亂竄，一直到掙脫鐵鍊衝出去，倒臥馬路抽搐。鍾小姐說，警方在當天下午已聯繫到下毒的男子前往派出所去做筆錄，之後警方告知，等待週一動植物防疫所上班再帶狗沒吃完的毒物帶去檢查。

▲古坑鄉民眾將狗綁在門口，卻遭人惡意毒害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黑狗「麻糬」中毒後亂竄衝到馬路對面，痛苦倒地四腳朝天。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

鍾小姐不捨提到，已經養了9年，平常都綁在門口騎樓、只會對特定對象吠叫，之前因發現牠身上常有傷痕，懷疑遭人毆打，因此裝了監視器，沒想到會遭毒死，另外，很感謝警方積極找兇手到案說明還民眾一個公道、讓社會大衆知道國家有動保法、隨意毒死動物是違法的。

▲古坑鄉民眾將狗綁在門口，卻遭人惡意毒害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲飼主鍾小姐不捨提到，麻糬已經養了9年，平常都綁在門口騎樓、只會對特定對象吠叫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，該名毒狗男子疑因每次路過都被狗吠，心生不滿才憤而投毒殺狗。警方表示，受理民眾報案後已按程序處置，案發當天涉及毒狗男子已經聯繫到案說明，等待週一將狗與證物後交予動植物防疫所化驗進一步處置，全案將依違反《動物保護法》偵辦。 雲林縣動植物防疫所指出，預定週一聯繫毒狗黃姓男子進行訪談，並將毒物送驗，初步認定黃男毒狗致死屬實，涉嫌違反《動物保護法》可處2年以下有期徒刑，並科20至200萬元罰金，完成訪談將全案移送雲林地檢署偵辦。

▲古坑鄉民眾將狗綁在門口，卻遭人惡意毒害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲古坑鄉鍾小姐傷心表示，現在剩下空蕩蕩的狗屋，回家再也看不到麻糬歡喜迎接的景象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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