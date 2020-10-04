正妹女兒台大畢業！越配母女談越南中秋習俗　分享家鄉味

▲新住民胡金玉嫦與女兒陳金鈴攜手慶中秋，並在移民署工作站與其他新住民分享在台生活經驗。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

為使新住民適應來台生活，移民署台北市服務站於新住民家庭教育暨多元文化宣導課程中，分送越南月餅給與會新住民成員，讓嫁來台灣的越南新住民開心不已、喜嚐家鄉味，移民署台北市服務站在課程中介紹台灣中秋習俗，其中來自越南的新住民胡金玉嫦，在台灣生活已經25年，此次她應邀介紹越南中秋習俗，並分享越南月餅讓大家品嚐。

胡金玉嫦表示，越南月餅製作方式類似廣式月餅，有包肉及蛋黃還有核桃等內容，有的還有越南香草、椰子等在地口味，越南傳統月餅為圓形，寓意圓圓滿滿，台式月餅相較之下造型、口味則充滿更多變化。

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▲新住民胡金玉嫦育兒有成，女兒陳金鈴甫從台灣大學畢業。（圖／記者張君豪翻攝）

胡金玉嫦剛嫁來台灣時，對於台灣人愛拜拜感到不習慣，成為台灣媳婦的她，常常需上菜市場，採買祭品、牲禮來祭拜祖先，台灣家人告訴她祭祖是保佑家人身體健康，她才逐漸適應。



胡金玉嫦剛來台灣時，因為聽不懂台語成天想家，幸好有學校老師、公司同事關心，後來教育子女也相當用心，女兒長大後，順利考上台灣大學政治系就讀，讓她相當有成就感，這次參與移民署台北服務站活動，想把自己適應在台生活心得分享給越南姊妹、及其他東南亞國家新住民。

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