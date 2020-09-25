期間限定的「彩虹蛋糕」！台印混血姊妹用美式糕點回來台灣圓創業夢

▲柯孟妮和柯葦迪這對台印混血姐妹花兩人都曾留學美國，心心念念求學時代的甜蜜滋味，於是歸國之後就投入了烘焙領域。

圖、文／我們一家人PLUS提供

過去我們曾在節目當中，介紹過許多法式點心，但今天要帶大家品嘗的是美式糕點，主角是柯孟妮和柯葦迪，這對台印混血姐妹花兩人都曾留學美國，心心念念求學時代的甜蜜滋味，於是歸國之後就投入了烘焙領域，而且姐妹倆希望將她們熱愛的美式糕點，介紹給更多台灣人，因此開店之後，除了招牌的美式軟餅乾以及紅蘿蔔蛋糕之外，她們也推出了夏日限定的彩虹蛋糕，色彩鮮豔又具話題性，於是讓她們在網路上逐漸打開知名度。

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用環保跟健康為核心概念做出友善環境的印度蔬食，而且為了讓蔬食料理可以無毒無害，這位來自印度的主廚迪立，身體力行走遍台灣各地，尋訪有機小農，從種植到農田管理方式，都在他的考量範圍之內，因為他堅持要找到適合的蔬果，才願意料理入菜，希望他的擇善固執能在台灣掀起一波飲食革命。

▲來自印度的主廚迪立，堅持要找到適合的蔬果，才願意料理入菜。

接著要把鏡頭轉到東台灣，看看台東鹿野因為有純樸又自然的農村風光，吸引許多新住民移居落腳，也為這一片寧靜的土地注入了更多新活力，像是這位來自德國的裴友涵，原本擔任跨國廣告公司的設計總監，曾經在亞洲不同城市工作，因為嚮往慢活跟太太被美麗的鹿野吸引決定就此長住下來，而且夫妻倆也因此認識許多在地小農，為了讓這些無毒友善的農作物得到更好的發揮，裴友涵決定展現多年來的好手藝，跟太太開了一家家庭式的小餐館，使用在地食材，端出許多美味的義式料理，真正做到「從產地到餐桌」的正向循環。

▲裴友涵跟太太開了一家家庭式的小餐館，使用在地食材，端出許多美味的義式料理，真正做到「從產地到餐桌」的正向循環。

在台灣這塊多元文化的土地上，即便不出國都能品嘗到各國的特色料理，像是這位來自中國吉林的楊波，他16歲就學廚藝，還曾在北韓領導人金正恩經營的飯店工作過，因此包括了東北菜、北韓菜都難不倒他，後來來到台灣，為了太太的健康他決定創業，賣起東北特色菜，夫妻倆胼手胝足，將小餐館經營的有聲有色。

▲來自中國吉林的楊波，曾在北韓領導人金正恩經營的飯店工作過，因此包括了東北菜、北韓菜都難不倒他。

飲食跟文化真的密不可分，新住民為台灣帶來許多不一樣的味蕾體驗，也讓我們從料理中更了解彼此的文化，如果您的身邊也有動人的新住民故事或是本身就是位有故事的新住民，歡迎您上我們一家人Plus的社群網站與我們分享。

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