越南新娘搞互助會被控捲千萬　會腳群起求警抓人

▲屏東縣內埔警分局偵查隊長張程湧說明越南互動會調查情形 。（圖／翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

嫁到屏東縣內埔鄉越南籍阮姓女子，遭同鄉的女子指控起會惡意倒閉，得手金額上千萬元，內埔警方獲報相當重視，已展開調查，釐清是否涉及背信或詐欺罪嫌。

28日上午有10多名嫁到屏東縣越南籍女子到內埔警分局求助，表示參加同鄉阮姓女子發起的互助會，近期想要標會卻聯繫不上會首，才知道遭人惡意倒會，被倒會金額達上千萬元，警方獲報後隨即追查，以釐清事情真相。

警方調查，參與互助會成員多為為越南籍女子，她們都是嫁到台灣，與經營理髮店的阮姓會首是朋友關係，且經朋友介紹入會。

被害人向警方報案說，「遭會首惡意倒會，並懷疑有幽靈會員的情形」；警方初 步了解，查阮姓會首於5年前起會，一次發起多會，有的會結束又再起新會，每會有3千、5千或1萬元不等，其中更有多名會員是一次跟了10餘會，目前該分局獲報的被害人計有18人，累計金額約1千萬。

據悉，阮姓會首表示，目前手頭較緊，會找時間與會腳解決會金問題，沒有避不見面情事。

警方表示，該案是否涉及刑事背信或詐欺等不法情形，將深入追查，並呼籲民眾如有參加民間的互助會，應審慎評估是否允當，務必要瞭解合會的相關規定，以避免自身權益受損。

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