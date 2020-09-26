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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「沒讓一滴問題油流入台灣」　頂新進口油商楊振益堅持無罪

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▲▼台灣高等法院台中分院。（圖／記者李忠憲攝）

▲頂新越南大幸福油案，近日於台中高分院辯護終結。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

纏訟6年多的頂新越南大幸福油案，台中高分院近日就本案辯護終結，檢方主張部分被告仍應論罪，部分被告與律師當庭哽咽祈求合議庭為民伸冤，超越輿論偏見公平審判。被判8年半的頂新進口商大幸福公司負責人楊振益，堅稱沒讓一滴問題油流入台灣，只求無罪，不向法官求情輕判，「我沒有錢可以傳給後代，只想爭清白給子孫一個交代。」

頂新製油2013年到2014年間，向越南大幸福公司進口多批動物原料油脂，檢方主張大幸福公司的油品不具備人體食用品質，全案一審判決無罪，二審逆轉改判重罪，三審部分定讞，部分發回更為審理。

被指控出口飼料油給頂新的楊振益遭判刑8年半，他在過去兩天的審理中，當庭細數自己的出身，並對全案表示荒謬，「這些油都是人吃的」、「賣個豬油可被判8年半，殺人可能還不用判這麼重。」

楊振益說自己從高雄海專肄業後就開始投入豬油熬製產業，當年台灣養豬產業興盛，可熬製的豬油量越來越多，後因食用市場無法消化，親戚介紹他將這些原本給人吃的過剩豬油賣給飼料廠，業者添加到飼料中，雞、鴨吃了之後可有更多卡路里，長得比較好，因此這部分也賣的不錯。之後台灣碰到口蹄疫，他改到越南發展，認識家中也從事豬油業的呂氏幸，兩人一起開啟大幸福公司的業務，奮鬥10多年後因公司規模擴大，才開始外銷回台灣。

楊振益說，大幸褔同樣是用健康豬隻熬油，一樣是食用市場消耗不完就賣到飼料市場，「這些都是人吃的東西，在台灣、在越南都一樣，這麼這麼單純的事，為什麼會鬧得天翻地覆？」、「什麼地溝油，什麼病死豬，我在越南10幾年連一頭病死豬都沒見過，因為當地管制非常嚴格，病死豬不能隨便移動，亂動馬上就被公安抓走。」

他說當初只想回來說清楚，沒想到蒙冤入獄，孩子在越南得腦瘤也沒辦法回去照顧，他是很平凡的人，沒有錢可以留給後代，只想爭清白給子孫一個交代，希望法官能盡快還他清白，讓他能回越南，趕上送孩子最後一程。

楊振益的辯護律師林容以說，他曾問楊振益要不要向法官求情，楊振益堅持自己沒讓一滴不該流入台灣的油流入台灣，除了無罪不做其他主張，希望合議庭能還給楊振益及本案所有被告清白。

向楊振益進口油品的頂新製油前總經理常梅峯也說，會用一生來追求自己的清白。魏應充說，油品事件讓頂新關掉屏東油廠，老員工失去工作機會，對社會、國家都很不好，「希望合議庭法官毋枉毋縱、還我清白，讓油品案平靜落幕。」本案預計11月26日宣判。

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