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白宮祭出「回到美洲」獎勵措施！　鼓勵企業從亞洲轉移回拉美

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▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

▲美國政府希望美企將供應鏈從亞洲撤回至拉丁美洲。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

新冠肺炎疫情衝擊全球產業鏈，白宮一名高級官員透露，川普政府正在準備一項新的獎勵措施，希望美國企業可以將工廠從亞洲撤回，並轉移到拉丁美洲與加勒比海地區。據了解，該項措施能帶來300億至500億美元的投資，其中基礎建設、能源和交通將是首波重點領域。

白宮國家安全會議西半球事務高級主任克拉佛-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）向《路透社》表示，目前川普政府在準備一項「回到美洲」的獎勵措施，希望將製造外包給中國的美國企業能回到拉丁美洲、加勒比海地區，推動所謂的「近岸外包」（nearshoring）。

克拉佛-卡羅內透露，該項措施能帶來300億至500億美元的投資，其中基礎建設、能源和交通將是首波重點領域；不過他未具體說明投資範圍。

▲▼白宮國家安全會議西半球事務高級主任克拉佛-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮國家安全會議西半球事務高級主任克拉佛-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普自上任以來，一直將「購買美國貨」作為核心政策，尤其在疫情爆發之後，更證明了他所表明的，「把供應鏈設在離美國更近的地方，比設在亞洲還要有優勢」。克拉佛-卡羅內說，許多美國企業在新冠肺炎疫情期間，決定加入這項獎勵措施。

克拉佛-卡羅內也提到，美國希望與中國「合作」提高在拉丁美洲貸款的透明度，「尤其是厄瓜多，該國無法向前推進，無法從對中國的不公平、過度擔保的債務中解脫出來。」據了解，厄瓜多在2018年賒欠中國的債務總額為65億美元。

根據「美洲對話」（Inter-American Dialogue）的統計數據，中國在拉丁美洲實行了大量投資，自2015年以來，中國向該州提供了超過400億美元的貸款。

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