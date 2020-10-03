國道北返車潮湧現！中秋連假最後一天　「9大地雷路段」一次看

▲中秋連假尾聲湧現北上車潮，國道3號三峽樹林土城路段，車輛走走停停。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中秋連假第三天，下午已湧現北返車潮。高公局預估，明天是中秋連假最後一天，國道9路段將出現壅塞，建議用路人盡量上午出發。另外，省道也有10個路段仍有短程旅遊車潮，提醒用路人特別注意。

高公局預估明天（4日）國道9路段將出現壅塞，分別為：國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統，建議北向用路人盡量上午出發。

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高公局表示，中秋連假最後一天，預估國道交通量為114百萬車公里，是平日年平均（87百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局相關疏導措施，包括國5北向高乘載管制（14-21時）、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、全國道0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局指出，西部國道路網3日已陸續出現北返車潮，壅塞路段包括國1北向汐止系統-五堵、新竹系統-竹北、豐原-台中；國3南向土城至樹林、北向龍潭-大溪、新竹系統-寶山、中港系統-大甲；國5北向頭城至坪林，其餘路段則維持順暢，預估單日交通量為122百萬車公里。

另外，公路總局也提醒，由於北返車潮緣故，明天（4日）台61線西濱快速公路將出現局部壅塞情況，瓶頸路段主要為竹南銜接國3西濱交流道部分。

公路總局指出，由於連假最後一天仍有短程旅遊車潮，各大觀光景點聯外道路尖峰時段可能擁擠，包括台2線福隆到瑞濱、萬里到大武崙、關渡到淡水、台3線大溪老街到大溪交流道、台7線大溪到慈湖、台65線到國3土城交流道、台64線到國道3號中和交流道、台64線到國道1號五股交流道、台1線水底寮到楓港路段。

▼高公局預估10月4日國道車潮。（圖／高公局，下同）