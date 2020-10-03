國5「時速不到40km」恐塞到凌晨2點！高公局曝午後9大地雷路段

▲國道今日北上車潮較多。（圖／高公局提供）
記者李宜秦／台北報導
今天是中秋連假第三天，國道湧現大量北返車潮，國5頭城－坪林路段一早就塞車，車流時速不到40公里，預估將塞到明日凌晨2點。高公局表示，國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等9大路段下午將會壅塞。
高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為30.3百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向汐止系統-五堵、東湖路段、國3南向土城-樹林、國5北向頭城-坪林等路段。
高公局研判下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形。
▲今日國道有事故導致回堵。（圖／高公局提供）
高公局表示，今日上午9時30分於國1北向348.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時39分排除，造成後方車流回堵4公里；10時27分於國1北向209.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時27分排除，造成後方車流回堵2公里。
根據高公局1968 APP顯示，截至中午12點為止，國5頭城－坪林、國1五堵－內湖、豐原－大雅、國3和美－彰化系統等路段均有壅塞，車流時速不到40公里。
▲10/3國道交通量預估。（圖／高公局提供）