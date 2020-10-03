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LIVE／國5恐「連塞14小時」到凌晨　高公局說明最新路況

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生活中心／綜合報導

中秋連假第三天，國道湧現大量北返車潮，國5在上午10點過後就開始塞車，目前頭城到坪林車速不到40公里，雪隧一度回堵4.5公里，而根據高公局預估，國5可能會塞到明日凌晨。另外，西部國道下午2點後也逐漸湧現車潮，新竹到竹北車速甚至不到30公里。針對最新路況，高公局將於16:00說明，《ETtoday新聞雲》同步直播。

今日交通疏導措施包括14-21時國5蘇澳至頭城交流道之北向入口高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼國5塞車。（圖／翻攝高公局即時路況）

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▲▼國5北上持續雍塞。（圖／翻攝高公局即時路況）

▲▼國5塞車。（圖／翻攝高公局即時路況）

高公局中午說明，截至上午11時，國道全線交通量為30.3百萬車公里，預估本日交通量為122百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向汐止系統-五堵、東湖路段、國3南向土城-樹林、國5北向頭城-坪林等路段。

高公局研判下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形。高公局預估，4天連假會集中在第3天北返，西部國道壅塞時間是下午2點後開始，約要到晚上8點至12點才會緩解，而國5可能塞到明日凌晨2點。

▲▼10/3國道交通。（圖／高公局提供）

▲▼10/3國道交通。（圖／高公局提供）

▲▼10/3國道交通。（圖／高公局提供）

▲10/3國道交通量預估。（圖／高公局提供）

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