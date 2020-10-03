　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收假日國道9大壅塞路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐連塞10小時

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲用路人可多利用收假日國道疏運措施，避免壅塞。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

明天是中秋連假最後一天，交通部高公局表示，國道壅塞處包括國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等9大路段，其中國5北向恐從上午10點塞到晚上8點，行車時間增7倍。

高公局表示，明日國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局指出，今日疏導措施14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲▼10/4國道路況。（圖／高公局）

▲10/4國道交通量預估。（圖／高公局）

高公局表示，明日壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6(如附件)；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
資深女星中秋夜病逝！3日內下葬回教公墓
快訊／川普確診住院　習近平有動作了
金曲／女星中空「裸到骨盆」一片肉色！辣到翻...螞蟻腰被看光
快訊／林智勝好不容易先發　左腳踝90度大翻船...痛苦倒地
金曲／鄧紫棋遠距參加！戰服曝光…正對鏡頭開腿自拍激美
金曲／長髮美人「真實身分是男歌手」　口袋掏出神奇寶貝卡萌翻
金曲／女星「上下全開狂晃半球」　正面高衩裙飛起來羞爆
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收假日國道9大壅塞路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐連塞10小時

兩岸緊張...62年前823砲戰要出征　長輩說做這件事可防「兵變」

蓮池潭驚見「孟婆湯」！周圍散發藍色迷幻光芒…味道神似烏梅綠

Ai取代專業？　醫療大數據讓人工智慧有智慧

張忠謀夫人張淑芬首場個人畫展南美館展出　黃偉哲：畫作引人入勝！

莊人祥：秋冬爆發院內感染是「最壞預測」　重申戴口罩重要性

陳其邁Check in新竹　「人來風」玩科技：歷年來最有創意設計展！

只有男生想戀愛！自嘲「魯蛇」沒人要…網曝：女生都抱怨「這個」

開工日變天！北台灣「氣溫驟降8°C」　下周連下5天雨

國1新竹段「紫爆」時速剩18公里！北返車潮湧現　國5估塞到凌晨

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

宜蘭男酒駕「撞雙載母子」肇逃！ 他目睹媽媽被輾...正義哥狂追逮人

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

收假日國道9大壅塞路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐連塞10小時

兩岸緊張...62年前823砲戰要出征　長輩說做這件事可防「兵變」

蓮池潭驚見「孟婆湯」！周圍散發藍色迷幻光芒…味道神似烏梅綠

Ai取代專業？　醫療大數據讓人工智慧有智慧

張忠謀夫人張淑芬首場個人畫展南美館展出　黃偉哲：畫作引人入勝！

莊人祥：秋冬爆發院內感染是「最壞預測」　重申戴口罩重要性

陳其邁Check in新竹　「人來風」玩科技：歷年來最有創意設計展！

只有男生想戀愛！自嘲「魯蛇」沒人要…網曝：女生都抱怨「這個」

開工日變天！北台灣「氣溫驟降8°C」　下周連下5天雨

國1新竹段「紫爆」時速剩18公里！北返車潮湧現　國5估塞到凌晨

金曲獎／準台語歌王方順吉「絕美嬌妻」爆懷第四胎？　他親口曝真相

嫂遺囑「你們夫夫收養我的小孩」同志導演答應了！幸運結局曝光

金曲・紅毯／茄子蛋「褲子交換穿」！不當「浪子」改走帥氣路線

川普確診！他預言台股變盤　台積電「跌到這價位」：賣妻房all in

金曲獎／ØZI黑指甲個性登紅毯！　茄子蛋入圍4項「幸運物」刺上身

金曲獎／9m88「水桶橘」登紅毯　羞爆貼身幸運物：本來想帶香蕉

王一博挑戰「地板動作」跳完表情僵掉…紛絲心疼揪原因：他不舒服

烤肥肉、雞皮「戴奧辛更高」！怕吃毒「補救辦法」曝...菜要比肉多2倍

金曲獎／張懸產後1年罕見放閃！　紅毯甜牽導演老公

日職／再度敲安建功　陽岱鋼：保持狀態

生活熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

好市多快速結帳攻略！他逛台中店「1個半小時」收工

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

免出桌錢「紅包全給長輩」　她怨花光一年積蓄

川普確診「3老人陷危機」！名醫：有個國家一定倒大楣

叫外送「列一行雷點」警告！店家傻眼

38分鐘到宜蘭！媽驚恐：早上的礁溪比塞車可怕

起床一看！竟見「半身小鬼」探頭對望

空白發票中獎無法兌換！1招補救

吃刨冰！老闆「列8點消費須知」：已轟客9人

30歲男友「薪水30K↓」　她月賺6萬不敢生：鬼敢嫁給你？

更多熱門

相關新聞

雪隧回堵4.5公里！國5恐塞到凌晨2點

雪隧回堵4.5公里！國5恐塞到凌晨2點

今天是中秋連假第三天，國道湧現大量北返車潮，國5頭城－坪林路段一早就塞車，車流時速不到40公里，預估將塞到明日凌晨2點。高公局表示，國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等9大路段下午將會壅塞。

快訊／國道1號汐止交流道「貨櫃車翻覆」

快訊／國道1號汐止交流道「貨櫃車翻覆」

礁溪抹茶山遊客爆量　一早即車輛管制

礁溪抹茶山遊客爆量　一早即車輛管制

國5恐塞到凌晨　高公局最新說明

國5恐塞到凌晨　高公局最新說明

國道旁貨運轉運站大火　濃煙竄升危及行車

國道旁貨運轉運站大火　濃煙竄升危及行車

關鍵字：

中秋連假國道塞車

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！李榮浩糾正…下句話被推爆

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

特斯拉九份「堵出入口」　網怒：沒水準

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

1打3放棄掙扎！狗保母閉眼裝睡

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

雙B太氾濫！他求裝闊上路會被禮讓

更多

最夯影音

更多
太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面