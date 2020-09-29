封閉36年「新竹州圖書館」10/1重啟搶先看！絕美閱讀場域開放到3月

▲封閉36年的「新竹州圖書館」將於10月1日起期間限定重啟，在台灣設計展打造「未來閱讀」展覽場域。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／新竹報導

「新竹州圖書館」封閉了36年，隱身在300年歷史的新竹舊城區中，如今隨著「2020台灣設計展」期間限定重新開啟，將開放至明年3月！以「閱讀」為主軸策展，邀請當代藝術家創作，除了絕美空間本身值得閱讀，更有特色選書能實際翻閱，讓人找回閱讀感動的瞬間。期間也邀請知名古書店「舊香居」進駐，精選日治時代的明信片、書籍、刊物、地圖等文獻，呈現新竹的文化記憶。

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▲▼以「閱讀」穿針引線，不僅讓觀眾閱讀空間本身，也邀請當代藝術家「回應閱讀」來創作。（圖／記者林育綾攝）

原「新竹州圖書館」封閉了36年，如今為新光集團所屬的私有場域，不過在新竹市長林智堅積極爭取下，向文化部爭取預算修復，即將隨著今年10月1日展開的「台灣設計展」重新開啟，化身為「未來閱讀」設計展演場，以「閱讀」穿針引線，不僅讓觀眾閱讀空間本身，也邀請當代藝術家「回應閱讀」來創作。

▲▼展場中《旅行的入口》精選10本特色書，包括台灣的文學、氣味、宗教、藝術、談論自由等書籍，民眾可以實際翻閱、觸摸、甚至嗅聞書本。（圖／記者林育綾攝）

一走進入口處右手邊，由設計團隊霧室、祥業工業、和碩設計共同創作《旅行的入口》，為了呈現平面的書籍設計中，帶入更多立體化的體驗，精選10本特色書，包括台灣的文學、氣味、宗教、藝術、談論自由等書籍，民眾可以實際翻閱、觸摸、甚至嗅聞書本，也能坐下來，在懷舊的木格窗邊閱讀，感受沈浸書本的美好。

▲▼可以實際翻閱、觸摸、甚至嗅聞書本，也能坐下來，在懷舊的木格窗邊閱讀，感受沈浸書本的美好。（圖／記者林育綾攝）

▲讓人找回閱讀感動的瞬間。（圖／記者林育綾攝）

而裝置藝術家范承宗創作《讀海》，他依循古法，將傳統手工書籍裝幀拆解與重構，上千本書大量交織成冊，猶如喚起一座滂薄的書海，湧進沈睡已久的州圖空間。

▲裝置藝術家范承宗創作《讀海》，將傳統手工書籍裝幀拆解與重構，上千本書大量交織成冊，猶如喚起一座滂薄的書海。（圖／記者林育綾攝）

視覺藝術家劉文瑄創作《可閱讀雕塑》，專注於「書」本身的物質性，打破過去對於書本的慣習認知，透過疊加轉化成為雕塑物件，但仍保有書本身的可閱讀性及知識性。

▲▼視覺藝術家劉文瑄創作《可閱讀雕塑》。（圖／記者林育綾攝）

▲▼視覺藝術家劉文瑄創作《可閱讀雕塑》。（圖／記者林育綾攝）

科技藝術家陶亞倫的《大閱讀》，透過3DVR虚擬實境影像中，打造一座擬真的「巨大圖書館」，民眾可以藉由「虚擬身體」的視覺位移，體驗穿越虚實場景的巨大閱讀行進。

▲《HANDSON》探討未來形式的閱讀，讓觀眾可以運用互動介面，手寫文字，接著投影在牆面上。（圖／記者林育綾攝）

而匈牙利光影藝術家托馬斯·史維特《HANDSON》探討未來形式的閱讀，讓觀眾可以運用互動介面，手寫文字，接著投影在牆面上，集結眾多觀寫而形成「書」的雛形，反映出在當代生活中讀者與作者的身份時而錯置、時而合體的未來趨勢。

▲▼邀請知名古書店「舊香居」進駐，以《雕刻時光》為主軸，精選日治時代的明信片、書籍、刊物、地圖等文獻。（圖／記者林育綾攝）

同時邀請知名古書店「舊香居」進駐，以《雕刻時光》為主軸，精選日治時代的明信片、書籍、刊物、地圖等文獻，呈現出新竹的歷史風貌與文化記憶，藉由這些早期的印刷物，提供如今觀眾認識舊時竹塹的人文景觀。展覽也梳理了新竹州圖書館的歷史調研，規劃影像展示區域，並特別借展新竹前輩畫家李澤藩1962年生涯首次在此館的個展作品，帶領觀眾遙想當新竹州圖書館藝文盛況。





▲▼藉由這些早期的印刷物，呈現出新竹的歷史風貌與文化記憶。（圖／記者林育綾攝）

加上為呼應2021台灣燈會在新竹，特邀請光影藝術家高德亮創作《草原座標》作品，在新竹州圖書館戶外庭園置入度量用的水平雷射光，以打破尺規化的光影作為閱讀媒介，提供觀眾在夜晚體驗身體感官的「浸潤式詩意場域」。

▲「2020台灣設計展」在新竹規劃長達2公里步行路線，更設計了「新竹獸」穿梭橫跨各展區。（圖／記者林育綾攝）



此次「2020台灣設計展」在新竹規劃長達2公里步行路線，2大主展區為「新竹舊城區」及「新竹公園」，同時也將新竹轉運站、東門城、護城河、幸福廣場串連起來成為「城市步行廊道」，更設計了「新竹獸」穿梭橫跨各展區，讓在地或外地的民眾都可以用散步的方式，重新認識新竹這座城市，開啟對話。

▲▼除了新竹州圖書館重啟變成「未來閱讀」場域，還有新竹市美術館成為「風城轉生站」等，共5處建築大變身。（圖／記者林育綾攝）



而在擁有300年歷史的「新竹舊城區」，總共規劃5處老建築期間限定大變身！除了新竹州圖書館重啟變成「未來閱讀」場域，還有新竹市美術館成為「風城轉生站」、新州屋打造「九降米粉道」、影像博物館成為「有樂電影院」、大同108「竹塹練工房」。

「2020台灣設計展」在10月1日至11日舉行，不過「新竹州圖書館」將持續開放至明年3月7日，在此次展覽結束後也將回歸關閉狀態，由新光集團規劃空間，據悉也將朝向以閱讀、策展為主要方向進行。

▲「2020台灣設計展」在10月1日至11日舉行，不過「新竹州圖書館」將持續開放至明年3月7日。（圖／記者林育綾攝）

2020台灣設計展

展期：2020年10月1日(四)至10月11日(日)，免費參觀

地點：新竹公園、轉運站、護城河、舊城區

開放時間：平日與週日10：00-17：00、國定假日及週六10：00-20：00

＊「新竹州圖書館」將開放至2021年3月7日