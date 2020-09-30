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2020台灣設計展搶先看　「Check in新竹-人來風」玩科技拍美照

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▲2020台灣設計展首度移師新竹將於10月1號登場，新竹市長林智堅搶先開箱未來科技感十足的「城市終端機」展區。（撰稿／記者胡至欣；剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／新竹報導

穿越串聯一、二樓的「電波隧道」，伴隨著兩側大螢幕不停播放的綠色數位條碼，加上電腦主機處理器、人聲背景音樂，彷彿踏入虛擬世界；接著走進投影在半空中的「穿梭門」，整個人還會被格式化，成為不斷閃爍、跳躍的圖形，如同電影「一級玩家」的場景，在台灣真實上演。

▲主場館城市終端機開箱。（圖／新竹市政府提供）
▲串聯城市終端機展區一、二樓的「電波隧道」。（圖／新竹市政府提供，以下同）

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2020台灣設計展首度移師新竹將於10月1號登場，新竹市長林智堅與新竹公園展區策展人團隊搶先開箱未來科技感十足的「城市終端機」展區，展區大量使用互動科技元素，其中以充氣裝置懸浮在半空中，堪稱最亮眼展品的「漂浮新竹獸心臟」也提前曝光，透過專屬APP分析，人格特質顏色就會呈現在漂浮之心上，總計藍色、粉色、紅色等8色，宛如電影哈利波特的分類帽。

▲主場館城市終端機開箱。（圖／新竹市政府提供）
▲以充氣裝置懸浮在半空中的「新竹獸心臟」提前亮相。

新竹市長林智堅表示，「今年的設計展主題就是『Check in新竹－人來風』，我們希望來到這座城市的朋友們，當你登錄新竹的時候，新竹的城市終端機也同時登錄你，我們希望藉由大家來參與這個展區，對這個年輕古城有更多的認識和了解。」

▲2020台灣設計展登場 「Check in新竹-人來風」玩科技拍美照。（圖／記者謝婷婷攝）
▲新竹市長林智堅搶先開箱未來科技感十足的「城市終端機」展區。

為期11天的2020台灣設計展，以新竹公園作為主展場，打造一條2公里軸線，串聯象徵科技與未來的「城市終端機」新竹公園Terminal Park與代表歷史文化的「生活博物館」舊城區Living Museum這2大展區，沿途都能捕捉到設計展主視覺「新竹獸」的身影，讓民眾在漫步中體會「看展即旅行」；另外，還有6條步行主題，如廟口文化、自然風等，探訪5座古蹟、走訪30個老店，能透過設計展深入城市也更了解新竹。

▲主場館城市終端機開箱。（圖／新竹市政府提供）
▲設計展主視覺「新竹獸」在東門城現身。

對此，新竹市長林智堅補充說道：「12個展館，跟過去設計展只侷限在一個展館裡面，有很不一樣的改變，另外我們台灣最頂尖的設計師，過去他們都是台灣國外往返，因為疫情的關係，大家都投入在今年的設計展裡面，所以今年的設計展，彷彿是台灣設計界的一個盛事，也像一個競技場一樣。」

▲主場館城市終端機開箱。（圖／新竹市政府提供）
▲「城市終端機」黃綠色俏皮新竹獸。

▲主場館城市終端機開箱。（圖／新竹市政府提供）
▲數位東門城。

▲主場館城市終端機開箱。（圖／新竹市政府提供）
▲玻工館「循環設計展」玻璃砂綠地毯。

▲主場館城市終端機開箱。（圖／新竹市政府提供）
▲風Live House「超連結」數位海報牆。

▲主場館城市終端機開箱。（圖／新竹市政府提供）
▲孔廟廣場「美感電域」。

來去新竹住一晚，一同看台灣設計展，不僅能大玩科技，還可以狂拍美照！像是「城市終端機」黃綠色俏皮新竹獸、數位東門城、玻工館「循環設計展」玻璃砂綠地毯、風Live House「超連結」數位海報牆，以及孔廟廣場「美感電域」，這五大必拍打卡點，怎麼拍都有Fu，勢必將掀起一波網美朝聖瘋潮！

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關鍵字：

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