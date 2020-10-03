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粗心爸弄丟小兄妹　6歲哥緊牽4歲妹自報家門找爸媽

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▲粗心爸弄丟小兄妹　6歲哥緊牽4歲妹自報家門找爸媽。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新埔派出所員警幫助小兄妹找到爸爸。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

中秋連假期間是許多家庭出遊的好日子，不過，在連假第2日，就有一對小兄妹與家人走失，還好熱心民眾發現後，趕快將小兄妹帶到派出所，聰明的小兄妹自報家門，警察也快速的跟著線索幫他們找到父母親。

▲粗心爸弄丟小兄妹　6歲哥緊牽4歲妹自報家門找爸媽。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲員警帶著小兄妹沿路尋找，果然發現迷糊爸騎著車在找人。

2日上午，有民眾帶了一對小兄妹到新埔派出所，民眾說，在廣和宮前看到他們兩徘徊且面露無助的樣子，可能是與家人走丟了，希望警方能夠幫忙小兄妹找到家人。

警方發現，小兄妹雖然緊張與父母走失卻很冷靜，告訴警察叔叔自己的名字、爸媽的名字，還說他們就住在新埔鎮上，因年幼，所以對於更細節的標的上無法回答，不過可能因走失的心有餘悸，6歲的哥哥在過程中緊牽著4歲妹妹的手，不哭不鬧，很讓人心疼。

▲粗心爸弄丟小兄妹　6歲哥緊牽4歲妹自報家門找爸媽。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳新源議員也加入找人的行列。

所長李佳勳考慮小朋友腳程有限，與其父走散後步行距離應該不會太遠，且附近輿天宮剛好有祝祀活動，決定依小朋友提供之方向，與另一名員警牽著小朋友以步行方式往廟宇活動方向尋找小朋友父母，這樣的舉動意外引起正巧也要前往廟會祭祀的勞動黨議員陳新源的注意，經了解原委後，也一起加入尋親行列。


正當警方帶同兩名小朋友步行至祝祀活動會場後，正巧遇見其父親騎機車正在尋找兄妹倆，驗證了所長李佳勳的幼童迷路研判。幼童父親表示，因其忙於祭祀活動，一時大意沒發現兄妹倆走失，等發現後著急的在中正路上來回尋找了約2、30分。

新埔分局提醒民眾，假日各處人潮多，帶小孩子出門遊玩時，應教導注意安全，尤其帶兒童外出時應隨時注意其動向，切勿讓其脫離視線，以免走失。

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