「Check in新竹－人來風」開幕首日見紅　一家3口遭磁磚砸傷送醫

▲2020台灣設計展開幕首日，一名男童遭到天花板掉落的磁磚砸傷頭部。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」如火如荼的展開，不過開幕首日，就有一家3口被玻工館的磁磚砸傷，經送醫後，小男童確認腦部並未受損害，僅頭部外傷進行手術縫合5針，而男童父母2人則頭部紅腫，3人均無其他生命危險，新竹市府也火速封鎖現場進行調查。

展期為期11天「Check in新竹－人來風」設計展由1條軸線連接2大展區，6條步行路線與12個展館，在中秋連假首日也吸引大批人潮前往朝聖。下午4時許，新竹玻璃工藝館區一家3口突然被天外飛來的磁磚砸中頭部，男童當場血流滿面，他的父母親也被磁磚砸中，當場尖叫失聲，路人見狀趕緊幫忙叫119。

市府人員快速到場了解，並派員陪同前往就醫，幸好男童僅受皮肉傷，經手術縫合後已無大礙，而男童雙親頭部紅腫，無開放性傷口，目前新竹市政府也向男童家屬說明並致歉。

新竹市府表示，對於意外感到遺憾與抱歉，由於新竹市玻璃工藝博物館興建於1936年，本次玻璃工藝博物館戶外環形花架區掉落之水泥片，經檢視位於花架最邊緣之處，與結構本體之依附力較弱；研判或因本構造物老舊，加上近日地震及天雨等原因，造成局部鬆動，以致不幸掉落造成民眾受傷，市府深表遺憾。

意外發生後市府除已立即就掉落區的鄰接區域做初步安全檢查，並拉出安全隔離動線。後續也將再請結構技師作全面性的安全檢測，以期強化相關結構物之穩固性，維護參觀民眾安全。事發後，市府局處同仁立刻通知救護單位，並陪同家屬共同至醫院進一步包紮與檢查，檢查後暫無大礙並已返家休息，市府會持續關心與追蹤。

・清潔、卸妝、保養一瓶搞定「肌膚哲理三合一洗面乳」

►17歲少女流產與男友露宿街頭 警聯絡家長驚呆：兩人的媽是同一個人

►雙寶媽再驗出2條線 竹科男回推受孕期傻眼：不是休兵期？

►台積電面試前2週上吊亡！清大化工博士生前薪資曝 師生震驚：不可能找不到工作