　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「Check in新竹－人來風」開幕首日見紅　一家3口遭磁磚砸傷送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「Check in新竹－人來風」開幕首日見紅　男童遭磁磚砸傷縫5針。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲2020台灣設計展開幕首日，一名男童遭到天花板掉落的磁磚砸傷頭部。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」如火如荼的展開，不過開幕首日，就有一家3口被玻工館的磁磚砸傷，經送醫後，小男童確認腦部並未受損害，僅頭部外傷進行手術縫合5針，而男童父母2人則頭部紅腫，3人均無其他生命危險，新竹市府也火速封鎖現場進行調查。

展期為期11天「Check in新竹－人來風」設計展由1條軸線連接2大展區，6條步行路線與12個展館，在中秋連假首日也吸引大批人潮前往朝聖。下午4時許，新竹玻璃工藝館區一家3口突然被天外飛來的磁磚砸中頭部，男童當場血流滿面，他的父母親也被磁磚砸中，當場尖叫失聲，路人見狀趕緊幫忙叫119。

市府人員快速到場了解，並派員陪同前往就醫，幸好男童僅受皮肉傷，經手術縫合後已無大礙，而男童雙親頭部紅腫，無開放性傷口，目前新竹市政府也向男童家屬說明並致歉。

新竹市府表示，對於意外感到遺憾與抱歉，由於新竹市玻璃工藝博物館興建於1936年，本次玻璃工藝博物館戶外環形花架區掉落之水泥片，經檢視位於花架最邊緣之處，與結構本體之依附力較弱；研判或因本構造物老舊，加上近日地震及天雨等原因，造成局部鬆動，以致不幸掉落造成民眾受傷，市府深表遺憾。

意外發生後市府除已立即就掉落區的鄰接區域做初步安全檢查，並拉出安全隔離動線。後續也將再請結構技師作全面性的安全檢測，以期強化相關結構物之穩固性，維護參觀民眾安全。事發後，市府局處同仁立刻通知救護單位，並陪同家屬共同至醫院進一步包紮與檢查，檢查後暫無大礙並已返家休息，市府會持續關心與追蹤。

・清潔、卸妝、保養一瓶搞定「肌膚哲理三合一洗面乳」

►17歲少女流產與男友露宿街頭　警聯絡家長驚呆：兩人的媽是同一個人

►雙寶媽再驗出2條線　竹科男回推受孕期傻眼：不是休兵期？

►台積電面試前2週上吊亡！清大化工博士生前薪資曝　師生震驚：不可能找不到工作

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
台男星「我在中國台灣等你」　登央視國慶晚會演出畫面曝光
胡睿兒入獄3個月　林采緹帶2歲兒探監…一上車他就爆哭
快訊／三峽黃牌重機撞小貨車　騎士卡在車底失去呼吸心跳
林東芳被爆「把妹渣男」！多女被灌醉性侵拍片　父硬起來回應
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

資收車撞母女後逃逸！勇警連查5天追到人　看到肇事者的家瞬間落淚

快訊／三峽重機攔腰撞「違規迴轉廂型車」　騎士卡在車底慘死

台中28人「高齡登山團」6失聯！　嬤黑夜山中嚇怨：領隊「做伊走」

「Check in新竹－人來風」開幕首日見紅　一家3口遭磁磚砸傷送醫

林東芳被爆「把妹渣男」！多女被灌醉小房間性侵拍片　父硬起來回應

護理之家犯怒...高壓氧裸裝社區樓梯間　衛生局：無使照不能開業

他下公車「被門夾腳拖行」！膝蓋慘遭扯斷…粗心司機準備入獄

快訊／奧迪A7男起步超車路殺2機車3傷　女哀嚎見骨...他冷漠抽菸

縣府包船助返鄉！抵金門遇8級浪「吐一波」還被丟包...超火大

神鬼女客服變貴婦！16個月暗槓1948萬　全身滿滿愛馬仕和香奈兒

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

資收車撞母女後逃逸！勇警連查5天追到人　看到肇事者的家瞬間落淚

快訊／三峽重機攔腰撞「違規迴轉廂型車」　騎士卡在車底慘死

台中28人「高齡登山團」6失聯！　嬤黑夜山中嚇怨：領隊「做伊走」

「Check in新竹－人來風」開幕首日見紅　一家3口遭磁磚砸傷送醫

林東芳被爆「把妹渣男」！多女被灌醉小房間性侵拍片　父硬起來回應

護理之家犯怒...高壓氧裸裝社區樓梯間　衛生局：無使照不能開業

他下公車「被門夾腳拖行」！膝蓋慘遭扯斷…粗心司機準備入獄

快訊／奧迪A7男起步超車路殺2機車3傷　女哀嚎見骨...他冷漠抽菸

縣府包船助返鄉！抵金門遇8級浪「吐一波」還被丟包...超火大

神鬼女客服變貴婦！16個月暗槓1948萬　全身滿滿愛馬仕和香奈兒

資收車撞母女後逃逸！勇警連查5天追到人　看到肇事者的家瞬間落淚

石原聰美2原因點頭嫁圈外男友！「孝順成關鍵」：想成為他的家人

快訊／三峽重機攔腰撞「違規迴轉廂型車」　騎士卡在車底慘死

恭喜！3億網紅Chiara Ferragni宣布懷二胎　露「超平坦小腹」報喜

賴冠霖登央視國慶晚會唱《龍的傳人》　微博粉絲守直播讚：超帥

台中28人「高齡登山團」6失聯！　嬤黑夜山中嚇怨：領隊「做伊走」

中壢連19年「萬人封街烤肉」！空拍畫面超震撼　網一片驚嘆

中職／卡本特6.2局好投　樂天中止對戰富邦3連敗

左滑、右滑＝以貌取人！研究：慣用交友軟體易「憂鬱」…專家授3招調適

前世情人出嫁　老爸斜眼「1表情」暗藏殺氣！萬人笑翻：他很火

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

快訊／又綁在一起！高雄光榮碼頭驚見2男浮屍

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

不忍夫罹癌獨走　深情妻陪赴黃泉

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

出租女友只能牽手、摸頭　18歲男凍未條下場慘了

即／國道三號竹南段「6車撞成一團」

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

撞傷女三寶無罪　法官理由曝光

超時未退房業者焦慮開門　下秒慘遭裸體狂襲

遊覽車擦撞騎士當場死亡！司機：看到來不及煞車

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

更多熱門

相關新聞

台鐵推3款好客便當　新竹人來風限定

台鐵推3款好客便當　新竹人來風限定

2020台灣設計展1日正式開展，台鐵今也公開「設計展期間限定」3款客家風味便當。交通部台鐵管理局局長張政源表示，為推動美學改造，與台灣設計研究院合作，邀請專業設計團隊打造顛覆傳統的台鐵便當，新竹站為第一個台鐵便當概念店設置點，未來也將推廣至全台其他30個車站。

新竹設計展正式開幕　20國使團搶先體驗

新竹設計展正式開幕　20國使團搶先體驗

封閉36年！新竹州圖重啟搶先看

封閉36年！新竹州圖重啟搶先看

設計展T1展區攻略林智堅帶路

設計展T1展區攻略林智堅帶路

中秋親子來新竹共遊設計展

中秋親子來新竹共遊設計展

關鍵字：

Check in新竹－人來風2020台灣設計展玻璃工藝館

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

《我的少女時代》簡廷芮宣布結婚！

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

送走小鬼　楊丞琳酒吧獨飲「唱出濃濃思念」惹鼻酸！　

iPhone 12「優缺點曝光」！　效能、售價總評比

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面