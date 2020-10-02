他「屎意濃」括約肌快失守　同舍慢慢刷牙犯眾怒…下秒被拖出圍毆



▲陳姓男子因佔用廁所，被急用的秦男拖出毆打。（示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹監獄一名秦姓男子因廁所遭佔用，竟將對方拖出來毆打，其他舍友也看不慣佔用廁所的陳姓男子作風，加入多對一戰局。新竹法官依共同傷害罪判秦男及3名動手的同夥3月徒刑到拘役50日。

判決指出，2019年父親節前，新竹監獄服刑的秦姓受刑人，因不滿同舍陳姓受刑長時間佔用廁所刷牙，讓腹痛難耐急著找馬桶紓解的秦男直跳腳，秦男在廁所門口好言拜託，希望陳男可以先出來讓他進去，但陳男拒絕，雙方因此發生爭執，秦男看不慣陳，動手教訓他，同舍的張、曾、楊3舍友也一起加入戰局，4對1圍毆陳姓受刑人。

4人拿出鐵盆輪流敲打陳男頭部，直到監獄管理員聽到聲音前往查看，陳男頭破血流被送醫，並控告秦男等4人傷害。

秦、張、曾、楊4被告均坦承犯行。法官審酌，4被告有多次前科，素行不佳，且案發時是受刑人，本應悌勵自省，謹慎處事，猶不知警惕，竟因上廁所即與陳男發生衝突，毆打被害人，且因雙方和解金額差距過大未果，因此依傷害罪分別判秦男、曾2人3月徒刑，另張、楊同夥各拘役50日，易科罰金5萬元。

・清潔、卸妝、保養一瓶搞定「肌膚哲理三合一洗面乳」

► 17歲少女流產與男友露宿街頭 警聯絡家長驚呆：兩人的媽是同一個人



►雙寶媽再驗出2條線 竹科男回推受孕期傻眼：不是休兵期？



►台積電面試前2週上吊亡！清大化工博士生前薪資曝 師生震驚：不可能找不到工作