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台灣設計展開跑！遊客求小黃司機找「新竹獸的頭在哪？」策展人揭秘

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▲2020台灣設計展「新竹獸」出沒！（影／台灣設計學院提供）

記者林育綾／新竹報導

「2020台灣設計展」在10/1至10/11於新竹展開！除了規劃長達2公里步行路線，還特別設計了「新竹獸」，以充氣裝置和AR擴增實境出沒在各處，據悉有小黃司機被遊客包車要求「找出所有新竹獸」，尤其想知道「頭在哪？」讓總策展人劉真蓉也笑說「新竹獸沒有頭，因為頭就是我們每一個人」。不過設計展中將體育館變身為巨大處理器，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。

▲▼2020台灣設計展吉祥物「新竹獸」。（圖／記者林育綾攝）

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▲2020台灣設計展吉祥物「新竹獸」，巨大獸腳高近20公尺，克服以「風」聞名的城市挑戰。（圖／記者林育綾攝）

今年台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，兩大主展區為「新竹公園」及「新竹舊城區」，同時也串連轉運站、東門城、護城河、幸福廣場成為「城市步行廊道」，更設計「新竹獸」穿梭橫跨展區及街道。無論是在地與外地的民眾，都可以用散步的方式，重新認識新竹這座具有歷史文化和現代科技的城市。

▲▼新竹獸出沒！2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，規劃2公里步行路線。（圖／翻攝自2020台灣設計展影片）

▲▼新竹獸也以AR擴增實境「虛擬」的形式出現。（圖／翻攝自2020台灣設計展影片）

▲▼新竹獸出沒！2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，規劃2公里步行路線。（圖／翻攝自2020台灣設計展影片）

由於「新竹獸」是以大型充氣裝置和AR擴增實境的方式，四處出沒在2公里的步行路徑上。總策展人衍序規劃設計劉真蓉表示，這次別發想「新竹獸」從市區湧出來為設計展代言，邀請日目視覺藝術負責人陳普製作，讓新竹獸以「實體」和「虛擬」的形式出現，民眾參觀設計展的同時，也能一起尋找「牠」的蹤跡。

▲▼2020台灣設計展吉祥物「新竹獸」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼民眾參觀設計展的同時，也能一起尋找「新竹獸」的蹤跡。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展，「新竹舊城區」5建築期間限定大變身為展演場。新竹獸。（圖／記者林育綾攝）

劉真蓉也透露，最近在新竹搭小黃時，剛好遇到一位司機分享，有客人特別包車拜託繞一圈「找出所有的新竹獸」，尤其想知道「新竹獸的頭在哪？」那位運將當時還不知道自己載的乘客就是總策展人，而劉真蓉聽了也笑說「新竹獸沒有頭」，同時向司機揭露自己就是策劃團隊，「新竹獸的頭，其實就是我們每一個人。

▲▼2020台灣設計展吉祥物「新竹獸」。（圖／記者林育綾攝）

▲「新竹獸」的製作克服「風」這個最大挑戰，看似簡單隨手的塗鴉，卻是經過精密的計算。（圖／記者林育綾攝）

陳普分享，「獸」是一種力量，一種無法定義卻又充滿可能性的力量。而「新竹獸」就是將城市進步的力量，透過設計與想像而具現化的一系列作品，當轉運站伸出了新竹獸「巨大的腳」，水岸公園出現「巨大的尾巴」，整座城市前進發展的想像就被串連了起來。

他表示，「我們經歷類比到數位，2020的現在又即將從數位往智慧、虛擬的方向前進。新竹獸就是一件發生在城市中跨越類比、數位、虛擬，並累積共同經驗的作品。這件作品包含了城市中實體的巨型裝置、生長在城市空間中的AR虛擬雕塑，還有蒐集經驗累積後共創的回饋系統。期待透過這件作品多維度的體驗，呼應今年台灣設計展走入城市的目的。」

而為了將想像力放大，新竹獸一雙巨大的獸腳，高近20公尺！但在新竹這個以「風」為名的城市，成了最大的挑戰。因此團隊整合了歷年風力的資料，經過無數次的場勘及結構討論，「最後看似簡單隨手的塗鴉，卻是經過精密的計算，同時考慮安全性與最佳體驗角度的作品。由簡單的線條出發，用複雜的計算執行，新竹獸也象徵城市勇敢挑戰的勇氣。」

▲▼2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，第一主展區新竹公園「T1主題館：城市終端機」，將體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。（圖／記者林育綾攝）

▲在第一主展場新竹公園的「T1主題館：城市終端機」，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。（圖／記者林育綾攝）

除了新竹獸的各個肢體部位，在第一主展場新竹公園的「T1主題館：城市終端機」，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。策展團隊中包含總策展人劉真蓉，他們將體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，掃描人們的生活、分解成位元再重組，彷彿帶領觀眾經歷一場跨越時空的旅行。

▲▼2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，第一主展區新竹公園「T1主題館：城市終端機」，將體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，科幻感的入口，彷彿帶領觀眾經歷一場跨越時空的旅行。

▲▼2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，第一主展區新竹公園「T1主題館：城市終端機」，將體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。（圖／記者林育綾攝）

其中還揭露新竹市長林智堅、在地藝術家、名人的手機裡裝有哪些APP，更搜集新竹的生活型態、城市記憶、即時數據，設計一趟從日常場景穿越到「數位時空」的故事軸線，帶觀眾真實感受整座人與城市之間的相互關係，大膽想像可以如何主動參與、共同塑造一座能乘載各種理想生活的動態城市。

▲▼2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，第一主展區新竹公園「T1主題館：城市終端機」，將體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼搜集新竹的生活型態、城市記憶、即時數據，帶觀眾真實感受整座人與城市之間的相互關係。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，第一主展區新竹公園「T1主題館：城市終端機」，將體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，第一主展區新竹公園「T1主題館：城市終端機」，將體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。（圖／記者林育綾攝）

▲還能一窺新竹市長林智堅、在地藝術家、名人的手機裡裝有哪些APP。（圖／記者林育綾攝）

整座展場都能聽見「新竹獸的心跳聲」，並設計互動問答，觀眾透過平板電腦答題後，就能集氣傳送能量餵養「新竹獸」，「新竹獸的心臟」便會發出光芒，系統將分析回應你是屬於「城市靈感創造者」還是「均衡城市養成者」等等。

▲▼2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，第一主展區新竹公園「T1主題館：城市終端機」，將體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。（圖／記者林育綾攝）

▲觀眾透過平板電腦答題後，就能傳送能量餵養「新竹獸」，「新竹獸的心臟」便會發出光芒。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，第一主展區新竹公園「T1主題館：城市終端機」，將體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，還有科幻感的光影體驗。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為主題，第一主展區新竹公園「T1主題館：城市終端機」，將體育館變成一台巨大的「城市核心處理器」，裡頭還藏有「新竹獸的心臟」。（圖／記者林育綾攝）

而2020台灣設計展在「新竹公園」展區裡，除了有體育館改造的「T1：城市終端機」，還規劃了「T2 美感電域：變電箱科普展」、T3孔廟有「世界最美教科書展」、「T4：超連結」收藏知名Youtuber秘密和從古至今科技品、「T5：O循環設計展」、「T6：有種新竹」。

第二主展區「新竹舊城區」則規劃5處老建築期間限定大變身！除了新竹州圖書館封閉36年重啟成為「未來閱讀」場域，還有新竹市美術館成為「風城轉生站」、新州屋打造「九降米粉道」、影像博物館成為「有樂電影院」、大同108「竹塹練工房」。

2020台灣設計展
展期：2020年10月1日(四)至10月11日(日)，免費參觀
地點：新竹公園、轉運站、護城河、舊城區
開放時間：平日與週日10：00-17：00、國定假日及週六10：00-20：00

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